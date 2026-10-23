Castagnalandia, minimoto e quad gratuiti per i bambini

Written by Redazione• 1:32 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Domenica 25 ottobre a Castelnuovo Val di Cecina l’iniziativa di Ottoracing Garage, rivolta ai piccoli dai 3 agli 8 anni

PISA – Un giro su due o quattro ruote per i più piccoli. Domenica 25 ottobre, nell’ambito di Castagnalandia e della Festa della Castagna, Ottoracing Garage metterà a disposizione minimoto e quad per bambini, con prove gratuite della durata di 5-10 minuti e possibilità di ripetere i turni.

L’attività è dedicata alla fascia di età dai 3 agli 8 anni e arricchisce il programma della manifestazione con una proposta pensata per le famiglie.

«Daremo la possibilità ai più piccoli di provare minimoto e quad pensati per i bambini dai 3 agli 8 anni», spiega Mattia Calonaci, titolare di Ottoracing Garage, attività con sede nella zona industriale di San Quirico, a Volterra.

A ringraziarlo per la collaborazione è Riccardo Monnecchi, componente della Pro Loco di Castelnuovo Val di Cecina, che sottolinea l’attenzione dell’associazione alle iniziative per l’infanzia.

«Il mio impegno nella Pro Loco nasce dalla volontà di valorizzare il territorio e organizzare eventi che permettano alle persone di socializzare e stare insieme. Sono convinto che i bambini siano alla base della comunità: in ogni nostra iniziativa cerchiamo sempre di inserire attività dedicate ai più piccoli», afferma Monnecchi. «L’opportunità offerta da Ottoracing era troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Sono sicuro che i bambini si divertiranno moltissimo».

Last modified: Ottobre 23, 2026