Caso di Dengue a Cisanello, disposta una disinfestazione nell’area dell’ospedale

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Interventi precauzionali contro la zanzara tigre entro 200 metri da via Paradisa 2. L’ordinanza prevede trattamenti anche nelle aree private e indica le precauzioni per i residenti.

PISA – Un caso di Dengue in un cittadino ricoverato all’ospedale di Cisanello ha portato il sindaco Michele Conti a disporre un intervento straordinario di disinfestazione. Il provvedimento segue la segnalazione dell’Azienda Usl Toscana nord ovest ed è stato adottato a titolo precauzionale, a tutela della salute pubblica.

L’obiettivo è ridurre rapidamente la presenza della zanzara tigre nella zona del ricovero, abbassando ulteriormente quello che il Comune descrive come un remoto rischio di trasmissione locale di arbovirosi.

I trattamenti interesseranno un’area nel raggio di 200 metri da via Paradisa 2, individuata sulla base delle indicazioni dell’azienda sanitaria. Sono previsti interventi adulticidi e larvicidi, insieme alla ricerca e all’eliminazione dei focolai larvali attraverso ispezioni porta a porta, sia negli spazi pubblici sia in quelli privati. In caso di pioggia o altre condizioni meteorologiche avverse, le operazioni saranno rinviate al primo giorno utile.

L’ordinanza impone a residenti, amministratori condominiali, commercianti e gestori delle attività comprese nell’area di consentire l’accesso agli addetti per i trattamenti in cortili, giardini, terrazze e altri spazi esterni. Dovranno inoltre essere seguite le indicazioni degli operatori per evitare la formazione di nuovi focolai.

Durante la disinfestazione, il Comune indica di restare al chiuso, mantenendo porte e finestre chiuse e sospendendo gli impianti di ricambio dell’aria. Anche gli animali domestici dovranno essere tenuti all’interno, proteggendo con teli di plastica ricoveri, ciotole e abbeveratoi. Prima dei trattamenti occorrerà raccogliere frutta e verdura negli orti oppure coprire le piante.

Dopo gli interventi, per frutta e verdura eventualmente irrorate l’ordinanza prescrive di attendere 15 giorni prima del consumo, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta. Mobili, oggetti e giochi per bambini rimasti all’aperto ed esposti ai prodotti dovranno essere puliti utilizzando guanti. In caso di contatto accidentale con l’insetticida, la parte interessata dovrà essere lavata con abbondante acqua e sapone.

Nella comunicazione il Comune ricorda che la Dengue si trasmette attraverso la puntura di zanzare infette e non direttamente da persona a persona. Tra le specie in grado di veicolare il virus figura anche la zanzara tigre, diffusa sul territorio italiano.

Last modified: Ottobre 9, 2026