Case popolari a Pisa, aperto il bando: domande entro il 22 dicembre

Written by Redazione• 2:01 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

ISEE fino a 16.500 euro e richieste esclusivamente online. Assistenza gratuita dei CAAF convenzionati; deve ripresentare domanda anche chi ha partecipato al bando del 2022

PISA – È stato pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Pisa. Le domande potranno essere presentate fino alle 23.59 di martedì 22 dicembre 2026, per concorrere alla formazione della nuova graduatoria.

Con l’approvazione della graduatoria definitiva decadranno le domande del precedente bando del 2022: anche chi aveva già partecipato dovrà quindi presentare una nuova richiesta.

Tra i requisiti principali figurano la residenza nel Comune di Pisa, oppure un’attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel territorio comunale, e un ISEE valido non superiore a 16.500 euro. Sono previsti ulteriori limiti patrimoniali e condizioni di accesso, dettagliati nel bando. I requisiti devono essere posseduti alla pubblicazione e saranno verificati nuovamente all’eventuale assegnazione.

Le richieste, complete degli allegati, devono essere inviate esclusivamente online, accedendo al portale comunale con SPID, CIE o CNS. È possibile incaricare una persona munita di credenziali e apposita delega.

«La casa è un bisogno fondamentale e, per agevolare il più possibile i cittadini interessati, abbiamo previsto anche l’assistenza gratuita dei CAAF convenzionati», dichiara l’assessora Giovanna Bonanno. Il supporto sarà fornito da CGIL Toscana, UCI, Confartigianato e CAF Servizi di Base, fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

È disponibile anche l’aiuto dei facilitatori digitali comunali al Centro Polivalente di San Zeno, in via San Zeno 17, su appuntamento al 050 7846982.

Bonanno ricorda inoltre gli investimenti nell’edilizia pubblica e il recupero, negli ultimi tre anni, di 204 alloggi di risulta, per circa 3,9 milioni di euro.

Il bando completo e gli allegati sono disponibili sul sito del Comune di Pisa.

Last modified: Ottobre 27, 2026