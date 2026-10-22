Case a Pisa, prezzi ancora in crescita ma il mercato rallenta: gli scenari per il 2027

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Il report del Team Fochi–Casavo Pisa fotografa richieste medie intorno ai 2.850 euro al metro quadrato. Università e affitti sostengono la domanda, mentre aumenta la selettività degli acquirenti.

PISA- I prezzi delle case continuano a crescere rispetto a un anno fa, ma il ritmo degli aumenti perde slancio. È il quadro delineato dal report di ottobre 2026 del Team Fochi–Casavo Pisa, che analizza il mercato cittadino e provinciale e propone tre possibili scenari per il 2027.

Secondo i dati dei portali riportati nel dossier, a settembre il prezzo medio richiesto a Pisa si attesta a 2.852 euro al metro quadrato su Immobiliare.it, con un incremento annuo del 3,52%, e a 2.859 euro su idealista, in crescita del 4,2%. Si tratta delle cifre indicate negli annunci, che possono differire dai prezzi effettivamente concordati al momento della compravendita.

Il segnale di rallentamento emerge dal confronto sui periodi più brevi: nella rilevazione idealista, l’aumento rispetto a giugno è dello 0,5%, mentre rispetto ad agosto si registra una flessione dello 0,5%. Il report precisa che questi numeri non dimostrano un’inversione del mercato e segnala un aggiornamento metodologico della fonte da luglio 2026.

In provincia, la stessa piattaforma indica una richiesta media di 1.937 euro al metro quadrato, in aumento dell’1,9% annuo.

Nella lettura degli autori, Pisa potrebbe trovarsi in una fase matura dell’espansione: valori ancora sostenuti e offerta limitata, accompagnati però da una minore vivacità della domanda. A contribuire alla tenuta del mercato sarebbe anche la presenza universitaria, che alimenta l’interesse per gli affitti e per gli immobili piccoli e ben collegati.

Per il 2027, il Team Fochi delinea uno scenario centrale con variazioni dei valori medi comprese tra -1% e +2%. L’ipotesi favorevole prevede aumenti tra il 2% e il 5%, mentre quella avversa contempla flessioni tra il 4% e l’8%. Sono scenari elaborati dagli autori, senza probabilità associate né valore di previsione statistica.

Le differenze tra gli immobili potrebbero diventare più marcate. Secondo il dossier, le abitazioni in buone condizioni, ben posizionate e proposte a prezzi coerenti avrebbero maggiori possibilità di tenuta. Più esposte alla trattativa sarebbero invece le case da ristrutturare, con consumi energetici elevati o richieste superiori al mercato.

Il report, che dichiara finalità informative e commerciali, invita dunque a valutare ogni abitazione sulla base delle sue caratteristiche: zona, stato di manutenzione, efficienza energetica e prezzo richiesto restano determinanti rispetto alle medie cittadine.

Last modified: Ottobre 22, 2026