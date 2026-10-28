Cascina, Marta Maggioni alla guida del nuovo festival per i giovani della Città del Teatro

Written by Redazione• 1:34 pm• Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

La ventiseienne selezionata con un avviso pubblico under 35 curerà la manifestazione di maggio 2027. Prevista una redazione studentesca in collaborazione con l’Università di Pisa.

CASCINA- Marta Maggioni, 26 anni, curerà la direzione artistica e la progettazione di un festival dedicato alle nuove generazioni, in programma a maggio 2027 alla Città del Teatro. La Fondazione Sipario Toscana l’ha selezionata attraverso un avviso pubblico rivolto a professionisti under 35.

Maggioni entrerà nella direzione artistica plurale del teatro, assumendo la responsabilità di una sezione autonoma della programmazione. Il progetto punta soprattutto a coinvolgere ragazze e ragazzi tra i 16 e i 26 anni, attraverso l’ascolto dei loro bisogni e una proposta aperta ai linguaggi contemporanei.

«Abbiamo scelto Marta Maggioni perché ci hanno colpito la serietà e la preparazione con cui affronta ogni progetto», dichiara il direttore artistico Francesco Cortoni, sottolineando la volontà di costruire un festival capace di dare spazio alle energie della sua generazione.

L’idea è trasformare il teatro in uno spazio da abitare anche oltre il tempo dello spettacolo. Accanto alle rappresentazioni, il progetto prevede occasioni di studio, socialità e incontro con gli artisti, fino alla possibilità di trascorrere la notte nella struttura.

La programmazione coinvolgerà artiste, artisti e compagnie under 35, tra performance, esperienze immersive e multimediali, con uno sguardo internazionale. Centrale sarà l’accessibilità, dalla fruizione degli spettacoli agli spazi, dalla comunicazione alle modalità di partecipazione.

«Vorrei contribuire a creare un luogo in cui i giovani possano riconoscersi, esprimere i propri bisogni e sentirsi parte», spiega Maggioni.

È prevista anche una redazione under 30, attivata attraverso un tirocinio in collaborazione con l’Università di Pisa: studentesse e studenti saranno coinvolti nei mesi precedenti al festival per contribuire al suo racconto con contenuti e punti di vista propri.

Formatasi al DAMS di Bologna e alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, Maggioni ha maturato esperienze con BASE Milano, Linecheck e SEGNI New Generations Festival. Da tre anni collabora con l’associazione culturale Fedora sui temi dell’accessibilità.

Last modified: Ottobre 28, 2026