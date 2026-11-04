Cascina ha celebrato l’Unità Nazionale e le Forze Armate

Written by Redazione• 1:13 pm• Cascina, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Anche Cascina ha celebrato questa mattina la Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate, partendo dalla deposizione delle corone alla cappella della Misericordia al cimitero vecchio e al Monumento ai Caduti.

A seguire le autorità civili e militari si sono spostate nella sala del consiglio comunale per un momento di riflessione sul significato della memoria storica e sul valore della pace, per concludere poi la mattinata con la messa celebrata da Don Paolo Paoletti.

Il sindaco Michelangelo Betti ha aperto gli interventi ricordando che “la ricorrenza non deve essere una semplice festa, bensì un momento di memoria collettiva. Ripercorrendo la Prima Guerra Mondiale, la vittoria è costata una tragedia immane: oltre 30 milioni di vittime in Europa e circa un milione di vite in Italia, tra cui oltre 600.000 soldati morti al fronte e decimati dalle trincee. Fu un’orrenda carneficina, un’inutile strage, come la definì Benedetto XV, pagata soprattutto dalle classi popolari e che lasciò un Paese impoverito, aprendo la strada ai totalitarismi”. Il sindaco Betti ha espresso anche “forte preoccupazione per l’odierna retorica neonazionalista, per la corsa al riarmo e per la pericolosa illusione di poter condurre guerre tecnologiche e pulite. Per questo è necessario ribadire il ruolo fondamentale della diplomazia e delle organizzazioni sovranazionali nate dopo il 1945. Nel nostro piccolo, il Comune di Cascina, ha messo in campo un impegno concreto per la pace: dalle manifestazioni contro l’invasione russa dell’Ucraina alla fiaccolata per Gaza, fino al percorso verso il 2028 (110 anni dalla fine del conflitto), con il censimento e il restauro dei tanti monumenti ai caduti presenti davanti alle scuole del territorio, per finire con la grande manifestazione del 3 novembre che ha visto lo srotolamento sul Corso della bandiera della pace più grande del mondo e il coinvolgimento di 1400 studenti cascinesi”.

A seguire, il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, ha aperto il suo discorso ricordando i quattro militari italiani (Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci) tragicamente scomparsi pochi giorni fa in Bosnia durante la missione europea EUFOR Althea. “I nostri militari – ha aggiunto Angori – erano lì per proteggere, non per combattere; il loro sacrificio ha persino unito autorità religiose storicamente divise nel comune intento di erigere un monumento in loro memoria. Il 4 Novembre celebra il compimento dell’Unità Nazionale e rende onore a chi ha pagato il prezzo più alto. L’articolo 11 della nostra Costituzione dice chiaramente che l’Italia ripudia la guerra: per questo vorrei rimarcare l’importanza delle Forze Armate e delle realtà di soccorso nella difesa della legalità, negli interventi per calamità ed emergenze sanitarie e nelle missioni di pace. Chiudo rivolgendo un appello ai giovani: non vi chiediamo di celebrare un passato lontano, ma di custodire una memoria viva e costruire la pace ogni giorno”.

Last modified: Novembre 4, 2026