Cascina Cultura, cinque incontri tra opera, giornalismo e arte: ospiti Cancellato e Lasorella

Written by Redazione• 2:07 pm• Cascina, Eventi/Spettacolo, Politica

Dal 15 novembre al 12 dicembre al Giardino della Pieve Relais di San Casciano. Ingresso gratuito e prenotazione consigliata

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Musica, informazione, arte e storia nei cinque nuovi appuntamenti di “Cascina Cultura”, la rassegna curata dall’Associazione Per Voi. Gli incontri si svolgeranno al Giardino della Pieve Relais, in via Barbaiano 129 a San Casciano, nel Comune di Cascina, dal 15 novembre al 12 dicembre.

«Vogliamo continuare a creare a Cascina spazi di confronto aperti e accessibili, capaci di mettere insieme linguaggi e sensibilità diverse», spiega Bice Del Giudice dell’Associazione Per Voi.

Il programma si aprirà domenica 15 novembre alle 18 con “L’Opera è viva, evviva l’Opera!”. Il compositore Girolamo Deraco e l’attore e regista Alessandro J. Bianchi si confronteranno sul presente e sul futuro dell’opera, con la moderazione del compositore e musicologo Marco Simoni.

Venerdì 27 novembre alle 18 sarà ospite Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, per “Ci avete rotto il mondo”, un incontro sulle responsabilità del presente, sulle nuove generazioni e sulle possibilità di costruire un futuro diverso.

Venerdì 4 dicembre spazio all’arte con la presentazione del libro “San Sebastiano. Iconografia e semiotica dall’antichità a oggi” di Giovanni Manetti, che dialogherà con Aldo Bassoni.

Sabato 5 dicembre alle 18 arriverà Carmen Lasorella, per un confronto con Michele Del Ben dedicato a informazione, società, politica e trasformazioni del mondo contemporaneo.

A chiudere il ciclo sarà sabato 12 dicembre alle 11 “Un caffè con l’arte. 2026, l’anno dei fratelli Gioli, pittori di San Frediano a Settimo”, con Claudio Casini, dedicato alla memoria artistica e culturale del territorio.

L’ingresso è gratuito. La prenotazione è consigliata al numero 333 8195745, contattando Manuela.

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Last modified: Novembre 3, 2026