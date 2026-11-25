Written by Redazione• 12:14 pm• Casciana Terme Lari

«Se domani non torno» si inaugura mercoledì 25 novembre alle 18 al Ritrovo del Forestiero. Disegni, grafiche e testi raccontano il percorso delle scuole medie sul rispetto nelle relazioni

CASCIANA TERME LARI – Oltre cento lavori delle studentesse e degli studenti dell’Istituto comprensivo di Casciana Terme Lari saranno esposti nella mostra «Se domani non torno», che si inaugura mercoledì 25 novembre alle 18 al Ritrovo del Forestiero, in via Cavour a Casciana Terme. L’apertura coincide con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La mostra conclude un percorso iniziato il 3 novembre, quando sei classi terze delle scuole medie dei due plessi hanno assistito al Cineplex di Pontedera all’anteprima nazionale del film Se domani non torno di Paola Randi, dedicato alla memoria di Giulia Cecchettin. Dopo la proiezione, gli studenti hanno discusso in classe di rispetto e parità nelle relazioni e hanno rielaborato quanto emerso attraverso disegni, grafiche e testi di scrittura creativa.

L’iniziativa è nata da un’idea dell’Associazione Culturale Nuova Casciana e della consigliera comunale Rosanna Caporali, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’assessorato alla Scuola. L’assessora Alessandra Dal Canto ha sottolineato il valore della collaborazione tra scuola, Comune e associazioni per educare al rispetto e prevenire la violenza di genere.

La mostra è visitabile dal 25 al 28 novembre, dalle 17 alle 19, a ingresso libero.

Last modified: Novembre 25, 2026