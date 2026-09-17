Casciana Terme Lari, oltre 42mila euro per la segnaletica stradale

Written by Redazione• 3:18 pm• Casciana Terme Lari

Dopo l’intervento realizzato nel 2025 nella zona di Perignano hanno preso il via i lavori che interessano il resto del Comune: cantieri aperti a Casciana Terme e a seguire si proseguirà con Lari, Ceppato, Collemontanino, Sant’Ermo, Querceto e le altre frazioni

CASCIANA TERME LARI – Prosegue il piano del Comune di Casciana Terme Lari per il rifacimento della segnaletica orizzontale. Dopo gli interventi realizzati nel 2025 a Perignano, Casine, Lavaiano, Quattro Strade e La Capannina, per 16.365 euro, nel 2026 sono stati stanziati altri 26mila euro per tutte le restanti frazioni.

I lavori, già iniziati a Casciana Terme, interesseranno progressivamente Lari, Ceppato, Collemontanino, Parlascio, Sant’Ermo, Querceto, Ripoli, Cevoli, San Ruffino, Usigliano, Orceto, Spinelli, Casciana Alta, Croce e Gramugnana.

L’intervento comprende 21mila metri di linee di margine, oltre al rifacimento di stop, precedenze, attraversamenti pedonali, parcheggi, zebrature e rallentatori ottici.

«È un piano che riqualifica tutti i nostri borghi e aumenta la sicurezza sulle strade», afferma il sindaco Paolo Mori. L’investimento complessivo sostenuto dal Comune nel biennio 2025-2026 supera i 42mila euro.

Last modified: Settembre 17, 2026