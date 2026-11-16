Written by Redazione• 4:03 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

Martedì 17 novembre a Pontedera l’incontro promosso da Casa Insieme e Unione Valdera. Dalle 15 interventi di istituzioni, associazioni e operatori immobiliari, poi spazio al dibattito

PONTEDERA – Come conciliare il diritto alla casa con le dinamiche del mercato immobiliare? È la domanda al centro di “Abitare oggi. Tra diritto e mercato”, l’incontro in programma martedì 17 novembre a Villa Crastan, promosso da Casa Insieme e Unione Valdera, con il patrocinio del Comune di Pontedera.

Il confronto parte dalle difficoltà di accesso all’abitazione: affitti in crescita, offerta limitata e ostacoli che interessano famiglie e giovani. L’obiettivo è mettere in dialogo istituzioni, associazioni e professionisti per discutere possibili risposte ai bisogni di chi cerca casa.

L’accoglienza, con un caffè di benvenuto, è prevista alle 14.30. I lavori inizieranno alle 15 con i saluti di Arianna Buti, presidente dell’Unione Valdera, e l’introduzione di Renato Lemmi, presidente di Casa Insieme.

Interverranno Raffaella Dispenza, vicepresidente vicaria delle Acli nazionali, per Social Forum Abitare; Alessandra Nardini, assessora al Diritto alla casa della Regione Toscana; Francesca Dimichino, del Settore Politiche abitative regionale; Alessandro Lombardi, presidente di Fiaip Toscana; e Sandro Imbraguglio, presidente di Federconsumatori e Sunia Pisa.

Dalle 17 alle 17.30 si svolgerà il dibattito, moderato da Monica Tremolanti, coordinatrice di Casa Insieme.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini interessati.

Last modified: Novembre 16, 2026