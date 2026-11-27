Written by Redazione• 8:19 am• Pisa, Politica

L’accordo che sostiene il Centro antiviolenza scade il 31 dicembre. Il gruppo consiliare Pd ha presentato emendamenti al bilancio triennale per chiedere alla Giunta tempi e risorse per garantire il servizio dal 2027.

PISA-Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere comunale di Pisa, Enrico Bruni (PD).

Il futuro del Centro antiviolenza della Casa della Donna entra nella discussione sul bilancio comunale. Il consigliere del Pd Enrico Bruni chiede alla Giunta di chiarire, prima della scadenza del 31 dicembre, con quali risorse e attraverso quale accordo intenda garantire la continuità del servizio. Secondo il gruppo Pd, nello schema di bilancio triennale, atteso in Consiglio comunale la prossima settimana, manca un riferimento alla convenzione.

Nel 2025 il Centro ha seguito 530 donne. Per circa una su due il sostegno è proseguito oltre il primo colloquio. Secondo la Casa della Donna, il contributo del Comune di Pisa rappresentava oltre il 40% delle risorse della convenzione. L’associazione avverte che, senza un nuovo accordo, dal 2027 potrebbe dover ridurre fino al 40% delle attività. Il servizio comprende l’ascolto, i percorsi di accompagnamento, gli sportelli territoriali e la casa rifugio.

Dopo lo scioglimento della Società della Salute, gli altri otto Comuni della Zona Pisana hanno annunciato un percorso comune per gestire i servizi sociali, mentre Pisa ha scelto la gestione autonoma. Con gli emendamenti, il Pd chiede alla Giunta di indicare come intende mantenere operativi gli sportelli e assicurare la continuità dei percorsi già avviati. Bruni richiama anche la segnalazione della Casa della Donna, che riferisce di essere stata esclusa dalle iniziative comunali del 25 novembre.

Last modified: Novembre 27, 2026