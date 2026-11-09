Written by Novembre 9, 2026 2:16 pm Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

Carta Giovani Nazionale, a Pisa un incontro per conoscere vantaggi e modalità di attivazione

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Giovedì 12 novembre alle 15 appuntamento a ingresso libero all’Enel Store di via Cesare Battisti.

PISA– Come attivare la Carta Giovani Nazionale e quali agevolazioni offre ai titolari. Sono i temi dell’incontro aperto al pubblico in programma giovedì 12 novembre alle ore 15 all’Enel Store di Pisa, in via Cesare Battisti 59.

L’iniziativa presenterà lo strumento gratuito e digitale promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili, rivolto alle persone tra i 18 e i 35 anni, illustrando le modalità di attivazione e gli sconti messi a disposizione dagli operatori aderenti.

Durante l’appuntamento saranno approfondite anche le proposte commerciali che Enel dedica ai giovani possessori della Carta, dalle forniture di luce e gas alle soluzioni per il fotovoltaico e la mobilità elettrica.

La partecipazione è a ingresso libero, con gadget a tema per i presenti. L’evento pisano fa parte di un tour dedicato alla Carta Giovani Nazionale che coinvolge 13 Spazi Enel in altrettante città italiane.

Last modified: Novembre 9, 2026
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