Caro Energia e inflazione, ConfCommercio: “Aumenti vertiginosi, a diminuire è solo il potere d’acquisto delle famiglie”

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PISA – “Mentre bollette e inflazione aumentano, a diminuire sarà sicuramente il potere d’acquisto delle famiglie: senza interventi strutturali i costi dell’energia graveranno sempre di più sulla competitività delle imprese e sui bilanci familiari”. A suonare il campanello d’allarme è il presidente di ConfCom Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi.

“I dati Istat ci dicono che a settembre 2026 i prezzi alla produzione di elettricità e gas hanno sfiorato il 36% in più rispetto all’anno scorso. Servono sicuramente misure immediate e strutturali su rinnovabili, nucleare sostenibile, reti, accumuli e formazione del prezzo dell’elettricità. L’energia non deve diventare una “tassa occulta” sulla crescita e ci colpisce addirittura su due fronti ,perché da una parte aumentano i costi che le aziende devono sostenere per lavorare, con margini sempre più ridotti per investire e mantenere competitiva l’attività. Dall’altra diminuisce il potere d’acquisto delle famiglie, che devono destinare una quota crescente del proprio reddito a spese obbligate, come quelle per l’energia domestica, e hanno quindi meno risorse da spendere per altri acquisti”.

Sotto questo aspetto il presidente esprime tutta la sua preoccupazione “per le stime Istat che indicano un aumento dell’inflazione dello 0,9% su base mensile e del 5,4% su base annua, con il ritorno a valori tendenziali che non si registravano da settembre 2023. È innegabilmente un campanello d’allarme per le prospettive dei consumi delle famiglie. È una situazione che si riflette soprattutto sui negozi di vicinato, dove si avverte la riduzione della capacità di spesa dei cittadini. Quando una famiglia deve spendere di più per le bollette, inevitabilmente rinuncia o riduce altre spese, dall’abbigliamento alle vacanze, fino a tanti beni e servizi non essenziali. Le imprese si trovano così strette tra costi di gestione elevati e consumi che faticano a ripartire. E sono soprattutto le attività più piccole ad avere meno possibilità di assorbire questi effetti”.

“È assolutamente necessario intervenire nell’immediato per contenere il peso delle bollette e sul lungo periodo, con misure che rendano i costi energetici più sostenibili e prevedibili” afferma il direttore generale Confcom Pisa Federico Pieragnoli “Secondo le stime dell’ufficio studi ConfCom nel secondo semestre 2026 le imprese del commercio, del turismo e della ristorazione possono arrivare a superare il miliardo di euro in maggiori costi per l’elettricità. Le imprese non possono continuare a lavorare nell’incertezza. Servono provvedimenti concreti, semplici e accessibili anche alle microimprese. Ridurre il costo dell’energia significa tutelare non soltanto i bilanci aziendali, ma anche l’occupazione e la tenuta economica dei nostri territori”.

Last modified: Novembre 3, 2026