Cariche agli studenti a Pisa, Nardini: “Si accertino tutte le responsabilità”

Written by Redazione• 1:58 pm• Pisa, Politica

L’intervento dopo la citazione diretta a giudizio di nove poliziotti per i fatti del 23 febbraio 2024: «Il diritto a manifestare pacificamente deve essere garantito».

PISA – «Chiediamo verità e giustizia per quanto accaduto». Alessandra Nardini interviene sulla citazione diretta a giudizio di nove poliziotti per le cariche durante la manifestazione studentesca del 23 febbraio 2024 a Pisa, definendola «un passaggio importante».

«Sarà la magistratura, in cui riponiamo piena fiducia, ad accertare le responsabilità», sottolinea Nardini, ricordando le immagini dei giovani, anche minorenni, colpiti dai manganelli durante il corteo per Gaza e per la pace. «Immagini che ferirono Pisa e indignarono il Paese».

Nel suo intervento Nardini torna anche sulle reazioni politiche di quei giorni e critica le dichiarazioni del deputato Edoardo Ziello, accusandolo di aver difeso le cariche e ricondotto l’accaduto a un «fallimento educativo», attribuendo responsabilità alle famiglie e agli insegnanti.

Richiama quindi le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento». Un messaggio che, secondo Nardini, conserva attualità anche di fronte alle proteste in corso nel Paese.

Accertare le singole responsabilità, aggiunge, significa anche distinguere quanto accaduto dal lavoro quotidiano delle donne e degli uomini delle forze dell’ordine che svolgono il proprio servizio «con grande professionalità, equilibrio e senso di responsabilità».

«Il diritto a manifestare pacificamente, anche quando si esprime dissenso, è un pilastro della nostra democrazia. E deve essere sempre garantito», conclude.

Last modified: Novembre 11, 2026