Written by Redazione• 11:50 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

Il 17 e 18 novembre colloqui individuali con imprese italiane e internazionali per cercare stage curriculari e opportunità di lavoro

PISA – Due giornate per conoscere le imprese del turismo, presentare il proprio curriculum e confrontarsi sulle prospettive professionali. Il 17 e 18 novembre la Fondazione Campus ha ospitato una nuova edizione dei Career Days, iniziativa giunta al settimo anno, con la partecipazione di circa 70 aziende italiane e internazionali.

Gli incontri erano rivolti a studenti ed ex studenti del corso di laurea triennale in Scienze del Turismo dell’Università di Pisa, della laurea magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici e degli Eventi e del corso ITS GRM. Attraverso colloqui individuali della durata di circa venti minuti, i partecipanti hanno potuto approfondire le possibilità di svolgere uno stage curriculare e le opportunità di inserimento lavorativo.

Numerose le strutture ricettive presenti, dai resort ai gruppi alberghieri internazionali. Tra queste Bvlgari Hotel Roma, Four Seasons Hotel Firenze, Rocco Forte Hotels, UNA Italian Hospitality, Lungarno Collection e diverse strutture del gruppo Marriott, insieme a realtà toscane e resort greci dell’area di Costa Navarino.

Hanno partecipato anche tour operator e organizzazioni impegnate nella promozione e gestione delle destinazioni, tra cui Abercrombie & Kent Italy, DMC Montepisano, Ambito Turistico Costa degli Etruschi e Sigeric Travel.

Spazio inoltre al settore degli eventi, con realtà come Lucca Crea, Fondazione Giacomo Puccini, Pala Todisco e Valle di Badia, e alle imprese culturali, alle associazioni e alle agenzie di comunicazione, tra cui Fondazione Catarsini, Handy Superabile e 9 Muse.

L’iniziativa ha offerto così un confronto diretto con diversi ambiti del turismo e dell’accoglienza, mettendo in relazione i percorsi formativi con le esigenze delle aziende e le possibilità professionali del settore.

Last modified: Novembre 19, 2026