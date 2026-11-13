Carcere Don Bosco, approvata all’unanimità la proposta per l’accoglienza delle famiglie in attesa di colloqui

Written by Redazione• 6:48 pm• Pisa, Attualità, Politica

Scognamiglio (Pd): «L’approvazione unanime rappresenta un segnale importante e un impegno che adesso deve tradursi in fatti concreti.



PISA – “Adesso è il momento di procedere, senza aspettare oltre“. È stata approvata all’unanimità, nella giornata di ieri, durante l’audizione della Garante dei diritti delle persone detenute, la proposta presentata dalla consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (PD) con tutti gruppi di minoranza per individuare una soluzione definitiva che consenta di realizzare una struttura di accoglienza, anche modulare, nel parco antistante l’istituto penitenziario Don Bosco. Si tratta di una richiesta che nasce da un percorso ormai lungo nove anni, portato avanti attraverso ripetuti confronti con la Garante, sopralluoghi della Seconda Commissione consiliare permanente e diversi atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale.

L’obiettivo è semplice, ma fondamentale: garantire alle famiglie, comprese quelle con bambini e persone anziane, un luogo dignitoso in cui poter attendere il proprio turno per i colloqui con i detenuti e le detenute, al riparo dal caldo estivo, dalla pioggia e dal freddo dei mesi invernali. Un’esigenza più volte evidenziata nel corso degli anni e che, nonostante gli impegni assunti, non ha ancora trovato una concreta realizzazione.

Già durante la Commissione del 9 gennaio 2026 era emersa la disponibilità dei commissari e della Giunta a riprendere il progetto illustrato dagli uffici, valutando una soluzione eventualmente modulare capace di contenere i costi e dare finalmente seguito agli impegni. Un percorso che, tuttavia, aveva subito una battuta d’arresto il 30 luglio, quando la Giunta aveva fatto un passo indietro rispetto alle aspettative. Anche nell’ultima audizione della Garante, lo scorso 21 ottobre, era stata ribadita l’importanza di portare a compimento questo progetto, sottolineando le condizioni di disagio che le famiglie sono costrette ad affrontare durante le lunghe attese.

La proposta si inserisce inoltre nella prospettiva del progetto “Il Giardino dell’Incontro”, ideato e sviluppato dall’Ordine degli Architetti di Pisa su impulso della Camera Penale di Pisa, con l’obiettivo di trasformare gli spazi destinati agli incontri tra detenuti e familiari in luoghi di accoglienza, cura e speranza, con particolare attenzione ai bambini e al valore dei legami familiari.



«L’approvazione unanime rappresenta un segnale importante e un impegno che adesso deve tradursi in fatti concreti. Non possiamo continuare a parlare di dignità, diritti e reinserimento sociale senza prestare attenzione anche alle condizioni in cui le famiglie vivono il momento dell’attesa. Chi si reca al Don Bosco per incontrare un proprio familiare deve poter contare su uno spazio adeguato, protetto e dignitoso. Parliamo di un intervento concreto, realizzabile anche attraverso una struttura modulare, che non può più essere rimandato» afferma Scognamiglio.

Con il voto unanime di ieri, il Consiglio ha ribadito la necessità di arrivare a una soluzione definitiva e condivisa e ringrazio tutti i consiglieri e le consigliere di minoranza e di maggioranza. Ora la richiesta rivolta al Sindaco e alla Giunta è quella di individuare le risorse e gli strumenti necessari per realizzare una struttura accogliente per i familiari in attesa di entrare per incontrare i propri cari .

Last modified: Novembre 14, 2026