Carcere di Pisa, 300 detenuti per 185 posti disponibili. Fanfani: «Situazione al punto di rottura»

Written by Redazione• 7:58 am• Pisa, Attualità

Il Garante regionale visita il Don Bosco dopo la rivolta: segnalate cimici e topi nelle celle, criticità nella sezione sanitaria e carenza di agenti.

PISA – Trecento detenuti a fronte di 185 posti effettivamente disponibili, un tasso di sovraffollamento del 162 per cento e un organico della Polizia penitenziaria inferiore di 37 unità rispetto a quello previsto. È il quadro della Casa circondariale Don Bosco di Pisa emerso dal sopralluogo del Garante regionale dei diritti dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani, intervenuto con urgenza dopo la recente rivolta.

La visita ha permesso al Garante di incontrare direttamente i detenuti coinvolti nella protesta, ascoltarne le ragioni e verificare le condizioni di vita e il clima di tensione nelle sezioni. Con lui erano presenti la Garante comunale Valentina Abu Awwad e i consiglieri regionali Antonio Mazzeo e Federico Eligi.

«A Pisa la recente rivolta è il sintomo evidente di una disperazione diffusa, legata a condizioni strutturali inadeguate e a un sovraffollamento fuori controllo, ulteriormente aggravato dallo spostamento di detenuti da Sollicciano», dichiara Fanfani.

Tra le criticità segnalate figurano le condizioni igieniche delle celle. «Tutti i detenuti hanno parlato della presenza di cimici e topi nelle celle, abbiamo visto anche un detenuto morsicato in varie parti del corpo», riferisce il Garante. Il sovraffollamento riguarda anche il Servizio di assistenza intensiva della sezione sanitaria, dove sono presenti stanze con cinque letti.

La capienza regolamentare del Don Bosco è di 195 posti, ma dieci risultano inagibili. La presenza di 300 persone detenute, delle quali 174 straniere, determina una pressione sull’istituto già critica da mesi e ulteriormente aggravata dai recenti trasferimenti da Sollicciano.

Il sopralluogo ha evidenziato differenze marcate tra le sezioni. Quella femminile, che ospita 33 donne, risulta qualitativamente migliore grazie alle ristrutturazioni completate tra il 2018 e il 2019. Il settore maschile presenta invece pesanti carenze manutentive, soprattutto nella sezione ex articolo 32, nelle celle di isolamento e negli spazi destinati ai semiliberi. Tra le condizioni rilevate, la presenza di bagni alla turca nella stessa cella, senza una parete divisoria.

Alle difficoltà strutturali si aggiunge la carenza di personale della Polizia penitenziaria: 182 unità presenti rispetto alle 219 previste. Risultano invece sostanzialmente completi gli organici dell’area educativa e del settore amministrativo.

La visita pisana si inserisce in una serie di sopralluoghi che ha interessato anche il carcere di Livorno, dove Fanfani ha riscontrato ulteriori problemi di sovraffollamento, manutenzione e insufficienza degli spazi per la socialità.

«Senza un adeguamento reale degli organici di polizia e un ripensamento della gestione dei flussi tra gli istituti, la tenuta dei diritti fondamentali e della sicurezza negli istituti toscani resta drammaticamente a rischio», conclude il Garante.

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Last modified: Ottobre 9, 2026