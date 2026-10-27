Carburanti: ecco dove ha retto lo sconto in Toscana

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Per il diesel solo il 26% dei distributori ha un prezzo inferiore ai 2,20 €/litro

PISA – Con la fine dello sconto sulle accise, il prezzo del diesel è tornato a crescere sfondando sovente il tetto fissato da alcune compagnie, ma scorrendo i dati pubblicati dal Ministero e aggiornati al 25 ottobre, Facile.it ha scoperto che sulla rete stradale della Toscana ci sono ancora alcuni distributori dove è possibile fare il pieno, in modalità self, ad un prezzo inferiore ai 2,20 €/litro.

Lo studio realizzato da Facile.it ha preso in esame tutti i distributori censiti dal Mimit nella regione che

hanno comunicato un aggiornamento di prezzo dal 5 ottobre in poi per il gasolio e/o per la benzina verde,

escludendo quelli delle autostrade. Secondo le stime, guardando al diesel, il 26% è riuscito a rimanere

ancora sotto al tetto, il che, in valori assoluti, si traduce in circa 350 distributori su oltre 1.380 oggetto di

analisi.

Per quanto riguarda la benzina, invece, la situazione è più rosea e i benzinai che riescono a stare sotto la

soglia dei 2 euro al litro sono circa 1.090 (79%).



La mappa provinciale

Come si articola la situazione a livello provinciale? Per il gasolio, gli automobilisti più fortunati sono quelli

delle province di Firenze e Livorno, aree dove il 31% dei distributori analizzati ha mantenuto il prezzo al di

sotto della soglia dei 2,20 euro al litro.

A seguire si posiziona la provincia di Prato (qui il 29% dei distributori analizzati ha ancora un prezzo

inferiore al “tetto”), seguita, a pari merito, dalle province di Grosseto, Siena e Arezzo (tutte e tre 27%).

Valori inferiori alla media regionale per la provincia di Pisa (24%), seguita da Massa-Carrara e Lucca

(entrambe 19%).

Chiude la classifica Pistoia, provincia dove il 18% dei distributori analizzati offriva un prezzo del gasolio

inferiore ai 2,20 euro al litro. Per la benzina la situazione è più rosea; in vetta alla classifica si trova, ancora una volta, la provincia di Firenze, area dove il 91% dei distributori analizzati aveva, alla data di rilevazione, un prezzo in modalità self inferiore ai 2 euro al litro.

Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano Pisa (83%) e Prato (81%). Valori al di sotto della media

regionale per Livorno, Lucca e Massa-Carrara (tutte e tre 78%) e Arezzo (77%). Chiudono la graduatoria, a

pari merito, le province di Siena, Pistoia e Grosseto, aree dove solo il 70% dei distributori analizzati ha

mantenuto il prezzo della benzina al di sotto dei 2 euro al litro.

Il prezzo del carburante

Analizzando i dati ufficiali del Mimit aggiornati al 26 ottobre 2026, il prezzo medio della benzina in Toscana

sulla rete stradale è, in modalità self, oggi è pari a 2,015 euro al litro. Per il gasolio, invece, il prezzo medio

è pari a 2,250 euro al litro.

Last modified: Ottobre 27, 2026