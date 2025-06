Campi solari: contributi per enti e famiglie

Written by admin• 10:03 am• Cascina, Attualità

CASCINA – Il Comune di Cascina ha pubblicato due avvisi pubblici, uno per le associazioni e l’altro per le famiglie, riguardo l’organizzazione e la partecipazione ai campi solari nel territorio della provincia di Pisa dal 11/06/2025 al 14/09/2025.

Per gli enti, il termine ultimo per presentare la domanda, e la relativa proposta progettuale, è fissato per le ore 13.00 del 15 luglio 2025, mentre le famiglie avranno tempo fino al 30 settembre 2025 (nel caso di più figli, andrà presentata una domanda per ogni figlio partecipante).

“Abbiamo voluto riproporre questo bando anche per il 2025 – sottolinea l’assessora alle politiche giovanili Francesca Mori –, mettendo a disposizione risorse importanti per aiutare gli organizzatori a fornire un servizio migliore e di inclusione per i bambini e, allo stesso tempo, dare un sostegno alle famiglie che manderanno i propri figli ai campi solari. Chi organizza i campi estivi si sobbarca di un lavoro immane, tutto volto a favorire la socializzazione dei ragazzi. Per questo il Comune vuole fare la sua parte sostenendo questi progetti”.

Last modified: Giugno 28, 2025