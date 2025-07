Campagna di donazione sangue per cani e gatti all’Ospedale Veterinario di Pisa: salute e solidarietà per i nostri amici a quattro zampe

Written by admin• 11:41 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Il Servizio di Medicina Trasfusionale Veterinaria dell’Ospedale Didattico Veterinario “Mario Modenato” dell’Università di Pisa ha lanciato una campagna per invitare i proprietari di cani e gatti a far donare il sangue ai loro animali. Lo staff offre un check-up gratuito, fondamentale per includere l’animale tra i donatori e monitorarne la salute nel tempo, a tutela sia del donatore che del ricevente.

Il controllo comprende visita clinica, esami del sangue, urine e feci, test per principali malattie infettive (come Leishmania, filaria, malattie da zecche, FIV/FeLV) e identificazione del gruppo sanguigno.

La donazione dura 5-10 minuti e, come per l’uomo, l’animale può tornare subito alle sue attività normali. Il proprietario accompagna il cane o gatto durante la procedura, tenendolo in posizione. Per la maggior parte dei gatti si applica una lieve sedazione per ridurre lo stress. Ogni donatore ha un libretto personale con le registrazioni delle donazioni.

«La nostra attività si basa sul volontariato di chi, sensibile a questa causa, mette a disposizione cani e gatti in salute per aiutare altri animali in difficoltà – spiega la prof.ssa Veronica Marchetti, direttrice dell’ospedale. Le trasfusioni sono spesso vitali in situazioni critiche come interventi chirurgici, patologie oncologiche, ematologiche, infezioni, stati di avvelenamento o morsi di vipera, permettendo così di salvare molte vite.»

