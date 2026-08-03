Caldo record in Toscana, giugno e luglio 2026 secondi soltanto all’estate del 2003

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PISA – Il bimestre giugno-luglio 2026 è stato il secondo più caldo registrato in Toscana dall’inizio delle rilevazioni, nel 1955. La temperatura media regionale ha raggiunto i 25,6 gradi, superata soltanto dai 26,2 gradi del 2003.

I dati sono stati presentati il 3 agosto dal Consorzio LaMMA, Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile, durante una conferenza stampa nella sede di Sesto Fiorentino.

A Firenze le temperature massime hanno superato i 36 gradi per 27 giorni: praticamente un giorno su due e un record assoluto per la serie storica del LaMMA. Sono state 27 anche le notti tropicali, durante le quali la temperatura minima non è scesa sotto i 20 gradi. Soltanto il 2003 ne aveva registrate di più, con 30 notti.

Secondo l’aggiornamento meteorologico diffuso il 31 luglio, l’anticiclone subtropicale continuerà a prevalere almeno fino a sabato 8 agosto, con temperature massime comprese tra 38 e 40 gradi nelle zone interne della Toscana e minime diffusamente superiori ai 20 gradi. La fase calda, della durata complessiva stimata in 11-12 giorni, dovrebbe attenuarsi intorno al 9-10 agosto.

«Il Consorzio LaMMA non svolge soltanto un compito previsionale, ma fornisce anche indicazioni su come intervenire a tutela del lavoro, della salute e dell’ambiente – spiega il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani –. All’inizio di settembre la Giunta intende presentare una legge sulla rigenerazione verde, con investimenti destinati a contrastare la cappa di calore nelle città attraverso nuove piantumazioni e maggiori spazi verdi».

La Regione punta inoltre a incrementare la realizzazione di laghi, invasi e specchi d’acqua per affrontare i periodi di siccità. La Toscana può contare sui 67 milioni di metri cubi d’acqua dell’invaso di Bilancino e sui 135 milioni di metri cubi di Montedoglio.

Giani richiama anche l’utilità del laghetto inaugurato nel giugno 2025 nei pressi di Asciano, utilizzato dagli elicotteri durante l’incendio divampato tra il comune di Vicopisano e la provincia di Lucca. La presenza dell’invaso ha consentito ai mezzi antincendio di rifornirsi senza raggiungere il mare, distante circa dieci chilometri.

Il presidente sottolinea inoltre la necessità di rafforzare i sistemi di allerta in vista di fenomeni meteorologici estremi sempre più probabili: «Un’allerta arancione che si traduce poi in eventi più lievi del previsto non dovrebbe provocare proteste, ma conservare tutto il suo valore di prevenzione e attenzione».

«I dati del LaMMA confermano che i cambiamenti climatici stanno modificando profondamente le condizioni con cui dobbiamo confrontarci – dichiara l’assessore regionale all’Ambiente, David Barontini –. La Regione sta rafforzando le politiche di adattamento, dal nuovo Masterplan della costa agli investimenti per la qualità dell’aria e la mobilità sostenibile».

«Il dato che colpisce non è soltanto il picco, ma la durata – aggiunge Francesco Meneguzzo, commissario straordinario del Consorzio LaMMA –. Quando il caldo persiste anche nelle ore notturne si aggravano gli effetti sulla salute, sul lavoro e sulla vivibilità delle città».

Per l’autunno 2026 il LaMMA punta a integrare nella propria catena previsionale un primo prototipo sperimentale capace di stimare, per macroaree della Toscana e intervalli di sei ore, la probabilità di fulminazioni nelle successive 48 ore.

Il sistema combinerà le variabili dei modelli meteorologici e le osservazioni dei fulmini attraverso tecniche statistiche e di apprendimento automatico. Sarà uno strumento aggiuntivo a disposizione dei previsori e non sostituirà i tradizionali modelli fisico-matematici.

Last modified: Agosto 3, 2026