Calcio, informazione e potere: “Mi hermano Román” debutta a Pisa

Written by Redazione• 12:31 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Sport

Sabato 21 e domenica 22 novembre a Ballast Officine Creative la prima nazionale dello spettacolo di Scuro Sperimentale, ispirato a Juan Román Riquelme e all’Argentina del 2001.

PISA- Novanta minuti, come una partita di calcio, per esplorare i rapporti tra sport, informazione e potere. Sabato 21 novembre alle 21 e domenica 22 novembre alle 18.30, a Ballast Officine Creative, in via Giunta Pisano 14, debutta in prima nazionale “Mi hermano Román”, il nuovo spettacolo della compagnia Scuro Sperimentale.

La storia è ambientata nell’Argentina del 2001, attraversata dalla crisi economica e dalle proteste contro il governo. Al centro ci sono due fratelli: Román, calciatore professionista, e Maria, telegiornalista, chiamati a confrontarsi con le forme del potere nei rispettivi ambiti.

Ispirato alla figura di Juan Román Riquelme e alla partita Boca Juniors–River Plate dell’8 aprile 2001, lo spettacolo trasforma il campo da gioco in uno spazio teatrale nel quale azioni, passaggi e movimenti diventano scelte e possibili forme di resistenza.

Attraverso l’intreccio tra linguaggio sportivo e mediatico, la rappresentazione indaga i meccanismi della visibilità e del consenso: ciò che viene mostrato e ciò che resta fuori dall’inquadratura, le storie raccontate e quelle taciute. Un percorso tra teatro documentario e immagini evocative che parte dalla storia argentina per interrogare il presente.

Il progetto arriva al debutto dopo due anni di lavoro. Ha vinto il bando di residenza 2025 del Centro di Residenza delle Arti Performative FVG, è stato semifinalista al Premio Scenario 2025 e finalista al Concorso Nazionale Corti Teatrali e al Premio Giovani Realtà del Teatro, entrambi nel 2025.

La drammaturgia è di Andrea Marchetti, la regia di Silvia Brizioli, con Sara Gatta come aiuto regia e dramaturg. I tre artisti sono anche gli interpreti.

Biglietti: intero 10 euro, under 18 e universitari 7 euro. È obbligatorio il tesseramento Binario Vivo, al costo di 3 euro. Acquisti presso Ballast da un’ora prima dello spettacolo, alla biglietteria del Teatro Nuovo oppure online su Ciaotickets.

Informazioni: scurosperimentale@gmail.com, Instagram @scurosperimentale.

Last modified: Novembre 16, 2026