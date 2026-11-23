La prima squadra batte il Rione e si prepara al derby con il Five to Five. L’Under 19 vince 4-1 sul campo del Remole, mentre Under 21 e Under 15 perdono di misura.
PISA– Il Cus Pisa batte il Rione 9-3 in Serie C1 e conquista tre punti alla vigilia del derby con il Five to Five. Seconda vittoria consecutiva per l’Under 19 di mister Fedi, che si impone 4-1 sul campo del Remole con Meziane e Battezzato a segno.
L’Under 21 cede 0-1 ai campioni in carica della Virtus Poggibonsi. L’Under 15 perde invece 2-3 in casa contro il Tau Sporting Futsal, in una partita in cui il Cus colpisce tre pali. Per Massafra M. e Fragapane arrivano le prime reti.Last modified: Novembre 23, 2026