Calci, nuovo ciclo di manutenzione del verde e sfalcio differenziato in via Maggi

Written by Redazione• 1:14 pm• Calci, Attualità, Eventi/Spettacolo

CALCI – È iniziato nei giorni scorsi a Calci un nuovo ciclo di manutenzione del verde urbano, con il taglio dell’erba nelle aree pubbliche, lungo i marciapiedi e sui cigli delle strade di competenza comunale.

La ditta incaricata ha dato priorità ai parchi pubblici e, prima dell’inizio delle lezioni, alle pertinenze scolastiche. Gli interventi lungo le strade sono partiti dalla Gabella e proseguiranno nei prossimi giorni, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, fino a interessare l’intero territorio comunale.

La novità riguarda via Maggi, dove è stata avviata una sperimentazione di sfalcio differenziato, in linea con le indicazioni del Ministero dell’Ambiente. Il metodo, già adottato da alcuni Comuni italiani ed esteri, prevede di lasciare porzioni di vegetazione più alta per offrire agli insetti nutrimento e riparo, favorendo così la biodiversità anche in ambito urbano.

La sperimentazione, suggerita anche dal Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa, consiste per ora in una prima valutazione, in vista della possibile elaborazione di un progetto più ampio di sfalcio differenziato.

Last modified: Settembre 18, 2026