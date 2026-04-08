Calci, nuove intitolazioni per volontariato e figure simbolo della comunità

Written by Redazione• 2:31 pm• Calci, Attualità, Eventi/Spettacolo

CALCI- Tra il 7 marzo e l’8 aprile il Comune di Calci ha completato una serie di intitolazioni già deliberate dalla Giunta, con l’obiettivo di rendere omaggio al volontariato e ricordare quattro figure molto legate alla comunità della Valgraziosa: Piero Elter, Alvaro Cai, Andrea Pardini e Maria Teresa Dal Canto, conosciuta come “la Luciaia”.

Il nuovo piazzale realizzato in area San Vito, di fronte alla scuola media Giunta Pisano, è stato dedicato al volontariato, alla presenza delle associazioni locali. A Castelmaggiore, in località Fienilaccio, l’area di sosta riqualificata è stata invece intitolata a Piero Elter, partigiano, geologo e amministratore, con la partecipazione dei familiari e dell’Anpi.

Proseguendo nel percorso di valorizzazione della memoria locale, l’aula studio del Centro Giovani nell’ex Cardinale Maffi porta ora il nome di Alvaro Cai, storico insegnante molto amato in paese. Ad Andrea Pardini, giovane giornalista scomparso nel 2023, è stata dedicata la “panchina della gentilezza” lungo la passeggiata Grazia Deledda, mentre a Maria Teresa Dal Canto è stata intitolata la panchina in via dei Nocetti, luogo simbolo della socialità del quartiere.

«Queste intitolazioni – ha sottolineato la vicesindaca facente funzione Valentina Ricotta – rafforzano il legame della comunità con la propria storia e rappresentano un segno di riconoscenza verso chi ha contribuito, in modi diversi, alla crescita del territorio e alla vita collettiva».

Un’iniziativa che unisce memoria e identità, valorizzando luoghi significativi del territorio e mantenendo vivo il ricordo di chi ha lasciato un segno nella comunità calcesana.

Last modified: Aprile 8, 2026