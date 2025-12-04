Calci, il mercato settimanale rientra nella sede storica di via Roma

Written by admin• 12:34 pm• Calci, Attualità, Eventi/Spettacolo

CALCI – Il mercato settimanale è ufficialmente tornato nella sua sede storica di via Roma, dopo il lungo periodo di sperimentazione in Piazza del Poggio.

Lo spostamento provvisorio, deciso dall’amministrazione comunale nei mesi scorsi per consentire i lavori lungo il corso, aveva prodotto una significativa riduzione del fatturato e della clientela per molti ambulanti, che avevano più volte manifestato l’esigenza di rientrare sull’asse principale del paese. Al termine di un percorso di confronto costante tra Comune e associazioni di categoria, tra cui ANVA Confesercenti, è arrivata la decisione condivisa di ripristinare la collocazione originaria.

«Ringraziamo l’Amministrazione comunale, in particolare l’assessore Fabio Mencarelli e l’ufficio SUAP, per l’attenzione alle richieste degli operatori e per la rapidità nel rendere possibile questo ritorno», afferma Gabriele Lo Cicero, coordinatore sindacale ANVA Confesercenti Pisa. «Il mercato di via Roma è un punto di riferimento storico e commerciale. La presenza lungo la via principale porta benefici sia agli ambulanti sia alle attività in sede fissa, con un flusso di persone più consistente e un maggiore coinvolgimento della comunità.»

Anche le attività commerciali della zona hanno accolto favorevolmente il ripristino del mercato in via Roma, ritenendo che questa disposizione favorisca un equilibrio virtuoso tra commercio ambulante e negozi, rafforzando l’intera rete commerciale del centro.

Determinante è stato l’impegno degli operatori stessi, che hanno accettato riduzioni di spazi e concessioni, collaborando per garantire il rispetto delle norme di sicurezza. «Gli ambulanti hanno dimostrato grande senso di responsabilità – prosegue Lo Cicero – mantenendo libero il passaggio per i mezzi di soccorso e contribuendo alla migliore disposizione dei banchi.»

Soddisfazione anche da parte di Luca Pucci, dirigente ANVA Confesercenti, che sottolinea: «Questo risultato è frutto di un lavoro condiviso. Abbiamo presentato all’amministrazione, in modo unitario, l’esigenza reale degli operatori: tornare in via Roma per poter lavorare, essere visibili e restituire vitalità a un mercato che ha radici profonde nella storia di Calci. La partecipazione di oggi conferma che la direzione intrapresa è quella giusta.»

Il ritorno in via Roma rappresenta quindi non solo un cambiamento logistico, ma un vero momento di rilancio per il commercio ambulante calcesano, con un impatto positivo sull’economia locale e sulla valorizzazione di uno dei mercati più caratteristici del territorio.

