Written by Redazione• 4:57 pm• Calci, Attualità

Il progetto prevede un’area pedonale con panchine e uno scivolo per bambini e mantiene uno spazio per la sosta. La Regione Toscana contribuisce con 70 mila euro

CALCI – Piazza Giuseppe Verdi a Castelmaggiore avrà un nuovo spazio per incontrarsi e una piccola area giochi. Il progetto esecutivo, che interessa anche via Lecci, è stato presentato ai residenti dalla sindaca Valentina Ricotta e dalla vicesindaca con delega ai Lavori pubblici Valentina Marras, insieme ai tecnici comunali e alle progettiste.

Il progetto, elaborato in collaborazione con la Soprintendenza, separa l’area di parcheggio dalla zona pedonale. Vicino alla fontanella saranno collocate tre panchine e uno scivolo, il primo gioco pubblico per bambini nella frazione. Tutti gli alberi saranno mantenuti e parte della pavimentazione sarà rimossa per fare spazio ad alcune aiuole. Lungo via Lecci saranno tracciati percorsi pedonali e installati due nuovi punti luce.

Il Comune finanzia con 19 mila euro l’intervento per migliorare il deflusso delle acque piovane, previsto entro la fine del 2026. La riqualificazione della piazza partirà nel 2027 e sarà divisa in due lotti per mantenere l’accesso alla piazza e alle zone a monte durante i lavori.

Last modified: Novembre 24, 2026