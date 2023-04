Scritto da admin• 6:32 pm• Pisa, Castelfranco di sotto, Cronaca, Tutti

CASTELFRANCO – I Vigili del fuoco del Comando di Pisa, distaccamento di Castelfranco di Sotto, sono intervenuti alle ore 16.30 in Via Giuseppe di Vittorio nel comune di Castelfranco, per caduta albero di un pino su un’auto.

L’intervento della squadra Vigili del Fuoco, ha consentito di liberare l’auto dai rami e ripristinare la viabilità. Fortunatamente all’interno dell’abitacolo nn c’era nessuno. Non si segnalano altre persone coinvolte. L’intervento si è concluso.

Last modified: Aprile 8, 2023