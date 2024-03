Buon compleanno a Nicholas Bonfanti

Scritto da admin• 11:43 am• Pisa SC

PISA – Giovedì 28 marzo festeggia il compleanno anche Nicholas Bonfanti. L’attaccante giunto all’ombra della Torre Pendente nel mercato di gennaio proveniente dal Modena, compie 22 anni, essendo nato a Seriate, in provincia di Bergamo il 28 marzo 2002.

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra formula al giocatore di origine orobica i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per la nostra amata squadra nerazzurra.

Last modified: Marzo 28, 2024