Brescia, a Palazzo Facchi il Roadshow World Life Strategies celebra l’eccellenza enologica pugliese

Brescia (venerdì, 3 ottobre 2025) — Nuovo appuntamento per il Roadshow World Life Strategies, l’iniziativa promossa anche al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka da Aerec – Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali, presieduta da Ernesto Carpintieri. Questa volta, il prestigioso evento ha fatto tappa nella residenza nobiliare di Palazzo Facchi a Brescia il 2 ottobre, offrendo ai partecipanti un’esperienza all’insegna di benessere, cultura e gusto.

Protagonista della serata è stata la Cantina Torre di Bocca di Andria – Vignuolo, guidata da Sebastiano Spagnoletti Zeuli, che ha saputo conquistare l’attenzione dei presenti con le proprie eccellenze enologiche. A rappresentarla, due nomi noti del panorama brindisino: il cav. Antonio Giaimis, accademico Aerec, e Daniela Curti, degustatrice ufficiale AIS.

Insieme all’ambassador del gusto Fabio Palazzi, Curti e Giaimis hanno proposto un abbinamento d’autore: il vino “Primavera” Bio, vincitore del Premio Radici – un elegante rifermentato in bottiglia surlies e pas dosé – servito in accompagnamento al Caviale Calvisius. Il connubio tra il carattere del “Primavera” e la raffinatezza del caviale ha conquistato gli ospiti, regalando un momento di degustazione equilibrato e di grande finezza.

Il convegno, dedicato ai temi della prevenzione, della salute e del benessere a 360 gradi, si è concluso con un buffet che ha valorizzato altre eccellenze pugliesi. Molto apprezzati anche il bianco e il rosato di Primitivo della Cantina Otri del Salento, che hanno accompagnato gli ospiti in un autentico viaggio sensoriale tra i vitigni autoctoni della Puglia.

