Botteghe storiche ed esercizi di prossimità: domande entro il 30 settembre

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PISA- Sono aperte le domande per ottenere il riconoscimento di bottega storica o di esercizio di prossimità di interesse collettivo (EPIC) e l’iscrizione al relativo Albo comunale. Il Comune di Pisa ha approvato il modulo per la richiesta e fissato a mercoledì 30 settembre il termine per partecipare alla prima costituzione dell’Albo e alla formazione del primo elenco delle attività riconosciute.

Il riconoscimento è previsto dal regolamento comunale approvato dal Consiglio comunale lo scorso 25 giugno, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare le attività che rappresentano un elemento storico, identitario e di presidio del territorio.

«Si tratta di un passo importante per valorizzare la rete commerciale storica di Pisa – dichiara l’assessore al Commercio Paolo Pesciatini – e le attività che, oltre alla funzione economica, svolgono un ruolo sociale e contribuiscono a mantenere vivi i rapporti all’interno della comunità».

L’iscrizione all’Albo consentirà di promuovere le attività attraverso eventi, campagne informative, percorsi turistici e materiali dedicati. In futuro potranno inoltre essere previste, compatibilmente con la normativa e gli strumenti comunali, forme di agevolazione tributaria attraverso specifici bandi.

Possono richiedere il riconoscimento come bottega storica le attività operative da almeno 40 anni continuativi, con mantenimento della stessa attività o di una affine e presenza nei locali di elementi di pregio storico, architettonico o identitario, come arredi, attrezzature, finiture o insegne.

Per gli esercizi di prossimità di interesse collettivo sono invece richiesti almeno 20 anni continuativi di attività e almeno due dei requisiti previsti dal regolamento, tra cui funzione di presidio territoriale e coesione sociale, servizi di pubblica utilità, valorizzazione della filiera corta toscana o particolare interesse merceologico e culturale.

La domanda deve essere presentata al Suap del Comune di Pisa utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’amministrazione. Alla richiesta dovranno essere allegati una relazione sulla storia dell’attività e la documentazione necessaria a dimostrarne la data di avvio. Per le botteghe storiche è richiesta anche documentazione fotografica dei locali, mentre per gli EPIC dovrà essere illustrato il possesso di almeno due requisiti previsti dal regolamento.

Dopo la scadenza del 30 settembre, le domande resteranno comunque aperte e le attività in possesso dei requisiti potranno richiedere in qualsiasi momento il riconoscimento e l’iscrizione all’Albo.

Last modified: Settembre 1, 2026