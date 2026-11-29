Written by Redazione• 10:17 am• Pisa, Politica

PISA – Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Pisa accoglie positivamente le dichiarazioni sulla rinuncia dell’Università alla strada che attraverserebbe il Bosco del Sanguigno. La conservazione del bosco richiede però un impegno che vada oltre la rinuncia a un singolo progetto.

Nella Prima commissione consiliare del 25 novembre, il prorettore Francesco Leccese ha dichiarato: «Confermiamo che intendiamo rinunciare alla realizzazione della strada di accesso così come è definita in conferenza di servizi», riferendo di una comunicazione inviata al Comune e della necessità di modificare il progetto. L’assessore Massimo Dringoli ha richiamato la presenza del bosco di frassini e descritto il Sanguigno come «un’area in effetti che vale la pena conservare il più possibile allo stato originale».

Sono affermazioni importanti. La rinuncia alla strada, tuttavia, non coincide con il riconoscimento formale della natura dell’area e delle tutele che le spettano.

È il tema che il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Pisa ha posto al centro dell’iniziativa “Alberi per il Futuro” del 21 novembre in via De Ruggiero. Residenti, persone impegnate sui temi ambientali e attivisti hanno condiviso conoscenze e testimonianze sulla presenza del bosco da decenni, percorrendone poi il perimetro, mentre le condizioni umide rendevano difficile visitarne l’interno.

Il verde vicino a casa conta. I grandi parchi e gli spazi naturali di quartiere svolgono funzioni complementari. Un bosco tra le abitazioni contribuisce alla qualità dell’ambiente quotidiano: offre ombra e refrigerio, conserva carbonio negli alberi e nel suolo e mette a disposizione della fauna rifugi e ambienti diversi. La vicinanza alle case rende queste funzioni particolarmente preziose.

Come Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Pisa ci impegneremo affinché il Bosco del Sanguigno ottenga il giusto riconoscimento formale della sua natura e del suo valore ambientale, a fondamento della sua tutela nel tempo. Piantare nuovi alberi e proteggere quelli esistenti sono parti dello stesso impegno per il futuro della città.

Last modified: Novembre 29, 2026