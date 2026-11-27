Written by Redazione• 2:21 pm• Pisa, Attualità

L’associazione accoglie la richiesta dell’Università di Pisa di eliminare dal progetto la strada tra via De Ruggero e il nuovo polo di Biologia a Cisanello

PISA– Legambiente Pisa saluta come «una vittoria per il territorio, per la tutela della biodiversità e per tutte le realtà che in questi anni si sono mobilitate per difendere quest’area verde» la richiesta dell’Ateneo di stralciare la strada che avrebbe attraversato il bosco del Sanguigno. La richiesta di variante è stata illustrata nella seduta della Prima commissione consiliare del 25 novembre.

Il tracciato, reso noto nell’estate del 2023, avrebbe collegato il nuovo polo di Biologia a via De Ruggero, creando un secondo accesso carrabile oltre a quello previsto da via Moruzzi. Secondo Legambiente, i lavori avrebbero interessato l’area di sgambamento dei cani, alcuni alberi piantati per i nuovi nati del 2021 e il boschetto di frassini soggetto ad allagamenti periodici, dove l’associazione segnala la presenza di tritoni crestati e punteggiati.

In oltre tre anni Legambiente, comitati, associazioni e gruppi studenteschi hanno promosso assemblee e manifestazioni e incontrato rappresentanti del Comune e dell’Università. Il bosco ha ospitato più volte anche la Festa dell’Albero. Per il circolo pisano, la richiesta di stralcio dimostra che «l’impegno civico e l’attivismo ambientale possono ancora incidere sulle scelte delle istituzioni».

FOTO DI ARCHIVIO TRATTA DA https://www.legambientepisa.it/legambiente-pisa-alla-critical/

Last modified: Novembre 27, 2026