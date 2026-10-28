Bonus mamme 2026, fino a 720 euro anche per autonome e artigiane

Written by Redazione• 8:23 am• Pisa, Attualità

Confartigianato Pisa richiama l’attenzione sulla misura: contributo di 60 euro per ogni mese lavorato, con un limite di reddito di 40mila euro

PISA – Il bonus mamme 2026 riguarda anche le lavoratrici autonome e le artigiane iscritte alla gestione previdenziale INPS. A ricordarlo è Confartigianato Pisa, che invita le interessate a informarsi sui requisiti e sulle modalità di richiesta.

Secondo quanto riportato dall’associazione, il contributo ammonta a 60 euro per ogni mese lavorato nel 2026, fino a un massimo di 720 euro annui, rispetto ai 40 euro mensili previsti nel 2025.

La misura è rivolta alle madri lavoratrici con almeno due figli, con il più piccolo di età inferiore a dieci anni, oppure con tre o più figli, con il minore sotto i diciotto anni. Il reddito da lavoro del 2026 non deve superare i 40mila euro lordi annui.

Il beneficio, precisa Confartigianato, non è tassabile e non concorre al calcolo dell’ISEE. Il comunicato indica il 31 dicembre 2026 come termine per presentare domanda sul sito INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS, e un pagamento in un’unica soluzione a dicembre.

«Molte mamme non sanno di avere diritto a questo bonus. Vale anche per chi ha la partita IVA, per le artigiane, per tutte le iscritte alla nostra gestione previdenziale. Siamo qui per informarle e aiutarle a fare la domanda in tempo», dichiara Michele Mezzanotte, segretario generale di Confartigianato Pisa.

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi alle sedi dell’associazione di Pisa, Buti e Ponsacco.

Last modified: Ottobre 28, 2026