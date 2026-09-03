Bonus luce e gas 2026, dal Comune di Pisa 350mila euro per le famiglie

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PISA – Sul sito del Comune di Pisa è stato pubblicato il bando per richiedere il Bonus utenze luce e gas 2026, per il quale l’Amministrazione comunale ha stanziato 350mila euro.

Si tratta di un contributo economico una tantum destinato alle famiglie residenti nel Comune di Pisa con un Isee pari o inferiore a 20mila euro, a parziale rimborso delle spese sostenute nell’anno in corso per le utenze domestiche di luce e gas.

Le domande possono essere presentate da giovedì 3 settembre fino alle ore 23.59 di venerdì 2 ottobre.

Il contributo ammonta a 300 euro per nucleo familiare e servirà a rimborsare le fatture di luce e gas relative all’abitazione di residenza per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2026. Al momento della presentazione della domanda, le bollette dovranno risultare integralmente pagate.

In presenza di risorse residue, il contributo potrà essere incrementato fino a un massimo di 400 euro per ciascun nucleo familiare. I rimborsi saranno erogati seguendo l’ordine della graduatoria e fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

I requisiti

Per accedere all’agevolazione è necessario risiedere nel Comune di Pisa ed essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato dell’Unione Europea oppure cittadini di uno Stato extraeuropeo in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per altri motivi previsti dalla normativa vigente.

Il richiedente dovrà inoltre essere intestatario delle utenze di luce e gas oppure appartenere al nucleo familiare dell’intestatario.

Come presentare la domanda

Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma del Comune di Pisa, selezionando la voce “Accedi al servizio”.

Per effettuare la procedura sono necessarie le credenziali Spid o la Carta d’identità elettronica. Alla domanda dovranno essere allegati:

l’attestazione Isee in corso di validità;

l’Iban, qualora si richieda l’accredito su conto corrente;

le fatture di luce e gas dell’abitazione di residenza relative al periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2026;

le relative attestazioni di pagamento.

Per richiedere chiarimenti o integrazioni sul bando è possibile scrivere all’indirizzo affari.sociali@comune.pisa.it.

Assistenza per la compilazione

Chi necessita di supporto per presentare la domanda online può rivolgersi al servizio dei Facilitatori digitali presente in diversi punti della città.

All’Urp del Comune l’assistenza è disponibile su appuntamento, chiamando il numero 050 910320 oppure utilizzando il servizio online di prenotazione.

È possibile prenotare il supporto anche al Centro polivalente di San Zeno, in via San Zeno 17, al Centro polivalente Pisanova, in via Viale 2, e nei locali accanto alla Palestra Popolare del Cep, in via Bonamici 8, chiamando il numero 050 7846982 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.

Il Punto Digitale Facile Ancos, in via Matteucci 36, è aperto dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Il Punto Digitale Facile Asc delle Officine Garibaldi, in via Vincenzo Gioberti 39, è disponibile il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il martedì e giovedì dalle 13.30 alle 18.

È inoltre attivo il Punto digitale del dormitorio Homeless di via Conte Fazio, contattabile tramite WhatsApp al numero 347 8156876 o scrivendo a digitalhomeless@progettohomeless.it. Il servizio è disponibile il lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30, il giovedì dalle 8 alle 11 e dalle 13.30 alle 19 e il venerdì dalle 8 alle 11.

Last modified: Settembre 3, 2026