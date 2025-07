Boni e Scarpellini, un’istituzione dell’impiantistica termoidraulica e non solo, nel cuore di Pisa

Written by admin• 3:43 pm• Redazionale aziende

Nel 1955, in un contesto di forte ripresa economica durante gli anni dell’immediato dopoguerra, nasce la Società Boni e Scarpellini, fondata dalla passione per il lavoro, dalla professionalità di porre il proprio “saper fare” e dalla sfida di poter creare una Ditta, diventata in 70 anni un punto di riferimento dei servizi termoidraulici classici e di quelli di assoluta avanguardia, allargando notevolmente nel tempo la propria offerta. Boni e Scarpellini racchiude in sé una tradizione artigianale e familiare tramandata di padre in figlio, che con metodologia si dedica da sempre all’installazione e alla manutenzione di impianti idraulici, di riscaldamento, climatizzazione, e negli ultimi anni anche di impianti solari termici, di fotovoltaico, e di trattamento dell’acqua alimentare e sanitaria, compresi impianti autoclave.

di Melania Pulizzi

Con strumenti di ultima generazione e tecnici specializzati, la Ditta Boni e Scarpellini ha da sempre tra le sue priorità quella di realizzare soluzioni ideali su misura, sia per i clienti privati che pubblici, rigorosamente volte al risparmio energetico e nel rispetto dell’ambiente. A far tesoro delle proprie radici familiari e aziendali, intorno al 2000 sono stati i figli Michele e Federica Scarpellini che, combinando rispettivamente esperienza sul campo e amministrazione, da 25 anni continuano ad offrire ogni giorno ai propri clienti un ampio ventaglio di possibilità e servizi mirati.

Questa mattina ho avuto il piacere di parlare con la Sig.ra Federica che ci ha raccontato la Ditta Boni e Scarpellini dalle origini ad oggi, descrivendoci anche i loro vari servizi.

Intervistatore: Quando, come e chi ha avuto l’idea di fondare la Ditta Boni e Scarpellini? Siete stati sempre a Ghezzano?

Federica Scarpellini: “Intorno agli anni 50, mio nonno insieme ad un collega, il Boni, lavoravano in una ditta di idraulica; poi nel1955 decisero di mettersi in società e fondare la Boni e Scarpellini. All’epoca presero un garage in centro a Pisa, mentre per l’attrezzatura se la fecero prestare da ditte conoscenti, fino a quando, una volta guadagnati un po’ di soldi, riuscirono ad acquistarsela di proprio conto. La nascita dell’azienda è stata spontanea, a quei tempi c’era l’arte dell’arrangiarsi come si poteva, ma se oggi siamo ancora qui vuol dire che mio nonno e il suo socio hanno gettato delle basi solide. Poi intorno agli anni 80, la ditta passò a mio padre che rimase sempre in società con il Boni, e infine nel 2000 è stata lasciata a me e mio fratello Michele”.

Intervistatore: Che ruolo ha lei e che ruolo ricopre invece suo fratello?

Federica Scarpellini: “Io sono in ufficio e mi occupo della parte amministrativa; mentre mio fratello Michele si occupa della parte prettamente tecnica, cantieristica, recandosi sul luogo con i tecnici per prendere visione del lavoro e per stilare l’eventuale preventivo”.

Intervistatore: Come funziona il vostro lavoro, quali sono le dinamiche? Vi proponete voi ai clienti, partecipate a delle gare di appalto per gli enti pubblici, o semplicemente vi contattano i clienti?

Federica Scarpellini: “Per quanto riguarda il settore pubblico, partecipiamo periodicamente alle gare di appalto che da anni ci aggiudichiamo diventando così installatori e manutentori ufficiali degli impianti del Comune di Pisa, della Scuola Normale, della Scuola Superiore Sant’Anna, dell’Università di Pisa, e così via. Per i clienti privati invece sono loro a contattarci, in quanto ormai siamo una realtà storica nel nostro settore; ci dicono di cosa hanno bisogno e noi, dopo un primo sopralluogo, gli proponiamo le soluzioni e i servizi più mirati alle loro esigenze logistiche, economiche e, se necessario, anche estetiche in base all’ambiente dove dobbiamo installare l’impianto; una volta scelta la soluzione, stiliamo il preventivo e, se accettato, cominciamo con la costruzione dell’impianto fino al collaudo e alla prima accensione, continuando poi nel tempo a prenderci cura del nostro cliente con cui programmiamo le manutenzioni periodiche”.

Intervistatore: Tra i vostri servizi ne avete uno o due che vanno per la maggiore?

Federica Scarpellini: “Tutti i nostri impianti sono richiesti, non ce n’é uno che va per la maggiore, anche perché ogni cliente ha un’esigenza diversa e quindi ha bisogno di un trattamento personalizzato; per questo ci siamo specializzati su più fronti in modo da accontentare ogni richiesta, dagli impianti idraulici, all’installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione, impianti idrotermosanitari, caldaie, solare termico, fotovoltaico e impianti di trattamento dell’acqua, compresi impianti autoclave”.

Interlocutore: Con l’avvento della tecnologia, come sono cambiati i sistemi di riscaldamento? Dalle vecchie stufe a legna, a carbone, a cherosene, immagino che non ci si sia fermati ai classici termosifoni..

Federica Scarpellini: “No infatti; possiamo dire che ormai i classici termosifoni, seppur ancora scelti, sono ampiamente superati dalle pompe di calore, dal riscaldamento a pavimento, a battiscopa, in quanto sono impianti più all’avanguardia che offrono massimo comfort e massima resa”.

Intervistatore: Con l’innalzamento delle temperature, immagino che ad ogni stagione estiva aumenti anche la richiesta dei climatizzatori. É diventata una spesa alla portata di tutti? Per i vostri servizi valutate un pagamento a rate?

Federica Scarpellini: “Riscaldamento d’inverno e climatizzatori d’estate, per noi ogni stagione è ricca di richieste. Cerchiamo di venire incontro a tutti, per questo offriamo qualunque modalità di pagamento, a discrezione del cliente, se preferisce pagare in un’unica soluzione oppure con pagamento rateale, non ci sono problemi”.

Intervistatore: Con il risparmio energetico le caldaie sono diventate più sofisticate proprio per sfruttare al meglio il potere calorico del combustibile: questo incide anche sul costo della caldaia?

Federica Scarpellini: “Naturalmente sì. Con l’evolversi dei sistemi di costruzione delle caldaie, sono automaticamente aumentati i costi sia per noi come azienda e sia di conseguenza anche per i clienti; però nessuno si è mai lamentato, questo vuol dire che siamo riusciti ad accontentare il cliente dal punto di vista della qualità e del prezzo”.

Intervistatore: Parliamo di fotovoltaico ed energie rinnovabili; le agevolazioni fiscali previste dallo Stato sono certamente un grande incentivo all’acquisto, ma se queste non ci fossero, le persone acquisterebbero lo stesso i pannelli solari?

Federica Scarpellini: “Sì, diverse aziende o clienti privati che non rientravano nelle agevolazioni, hanno deciso comunque di mettere i pannelli solari; sfruttare l’energia prodotta dall’ambiente, oltre che essere una buona pratica perchè non si produce emissioni di gas serra o altri inquinanti, è una fonte inesauribile, e dopo un investimento iniziale si rinnova da sola. A differenza di quanto si pensi è una forma di energia molto sentita, oltre che tra i professionisti, anche tra le persone”.



Intervistatore: Prima ha menzionato l’impianto dell’autoclave. Mi parli di questo servizio, quanto è importante?

Federica Scarpellini: “Tantissimo! Si pensi a quando, per qualunque motivo, si rimane senz’acqua in una casa, in un impianto sportivo, una struttura per anziani o semplicemente negli ospedali, a causa di guasti o per lavori di manutenzione da parte degli addetti ai lavori; interrompere la fornitura di acqua per mezza giornata o più, blocca attività spesso molto importanti e con l’autoclave questo si può evitare in quanto si ha la possibilità di avere sempre la disponibilità di una scorta d’acqua, continuando tranquillamente ad usufruirne. Naturalmente ha bisogno della necessaria manutenzione, ma anche per quello ci pensiamo sempre noi. Aggiungo inoltre che ci occupiamo anche del sistema di depurazione dell’acqua, dando così la possibilità di utilizzarla direttamente dal rubinetto sia per cucinare che per bere, diventando con il nostro servizio assolutamente sicura”.

Intervistatore: Ho letto che avete personale altamente specializzato, ma c’è interesse da parte dei giovani ad imparare questo mestiere? Avete richiesta o trovate difficoltà a reperire personale?

Federica Scarpellini: “Purtroppo oggi giorno è molto difficile trovare una persona appassionata a questo settore, ma soprattutto disponibile a mantenere i nostri orari di lavoro. In questo momento tra l’altro sta andando via un nostro ingegnere storico, che ha deciso di aprire una ditta per conto suo, e quando questo accade ci dà molta soddisfazione, perché vuol dire che gli abbiamo dato un’ottima formazione che lo ha fortificato fino al punto di volare da solo! Ne abbiamo avuti diversi di dipendenti che hanno fatto il grande salto, ma oggi come oggi trovare figure volenterose e pazienti, non è facile; noi valuteremmo anche neo diplomati con indirizzo tecnico, proprio perché ci piace renderci disponibili ad insegnare loro la pratica sul campo e farli crescere professionalmente”.

Intervistatore: Lavorate principalmente in provincia di Pisa o avete richieste anche da altre Provincie?

Federica Scarpellini: “Lavoriamo su tutta la Provincia di Pisa, arrivando fino a Volterra, ma anche fuori, per esempio abbiamo avuto ultimamente un cliente di Castelfiorentino in Provincia di Firenze e un altro di Siena”.

Siamo giunti al termine dell’intervista, la ringrazio moltissimo Sig.ra Federica per averci dedicato un po’ del suo tempo, raccontandoci la storia della storica Ditta di famiglia Boni e Scarpellini, che da 70 anni offre con professionalità servizi eccellenti e in continuo aggiornamento, puntando sempre alla soddisfazione dei suoi clienti. Le auguro una buona giornata e buon lavoro!

Last modified: Luglio 18, 2025