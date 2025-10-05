Bologna – Pisa 3-0 24′ Cambiaghi, 37′ Moro, 39′ Orsolini

Written by admin• 2:13 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

BOLOGNA – Bologna – Pisa sono in campo allo stadio Renato Dall’Ara per la sesta giornata del campionato di serie A.

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Oltre ad Aebischer infortunato Gilardino deve rinunciare inizialmente a Denoon, Esteves e Stengs. Davanti a Semper difesa a tre con Caracciolo, Canestrelli e Bonfanti. La grande novità a centrocampo è l’impiego del turco Isak Vural che vince il ballottaggio con Malthe Hojholt accanto a Marin e Akinsanmiro. Sugli esterni spazio a Tourè e Leris. In attacco come con la Fiorentina Tramoni viene preferito a Moreo per affiancare Mbala Nzola, che ritrova l’allenatore che lo ha lanciato, Vincenzo Italiano.

QUI BOLOGNA. Italiano deve rinunciare a Ciro Immobile e Sulemana. Davanti a Skorupski difesa a quattro con il ritorno di Haggem al centro a far coppia con Lucumi. L’ex Cremonese Zortea e Miranda saranno i due esterni di difesa. Davanti alla quale avrà spazio l’ex atalantino Freuler al fianco di Moro. Orsolini, Odgaard e Cambiaghi sono schierati alle spalle dell’unica punta Dallinga che alla fine vince il ballottaggio con Castro.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia gialla, Bologna in rossoblù. Sono 2.500 i tifosi nerazzurri che hanno riempito il settore ospiti del Renato Dall’Ara. Gran tifo sugli spalti circa trentamila i presenti all’interno dell’impianto intitolato a Renato Dall’Ara. Parte bene il Pisa. Leris subisce subito un pestone all’altezza dell’out sinistro. Abisso lascia correre, così come poco dopo un fallo di ostruzione su Tramoni ben lanciato. Primi minuti di studio. Un cross di Orsolini viene ben bloccato da Semper. Dalla parte opposta ancora una sbavatura difensiva rossoblù mette in movimento Tramoni che però perde l’equilibrio cade e Skorupski fa suo il pallone. Gara vivace Cambiaghi trova il fondo a sinistra e mette in mezzo, dove però nè Dallinga nè Orsolini trovano la deviazione sotto porta. I nerazzurri coprono bene gli spazi e sono ben messi in campo nei primi dieci minuti di gara. Il Pisa fraseggia bene. Vural guadagna un buon calcio di punizione dal limite. Tramoni si incarica della battuta, Caracciolo di testa manda alto. Sull’azione di rimessa Dallinga servito da Cambiaghi si fa ipnotizzare da Semper che blocca in due tempi. Nel momento migliore del Pisa, i nerazzurri si fanno infilare dal settore sinistro. Orsolini salta la guardia di Bonfanti, palla a destra per Dallinga che trova in mezzo all’area Cambiaghi che anticipa Canestrelli, palla che bacia il palo e supera Semper: 1-0. Pisa sotto di un gol dopo 24 minuti in cui aveva ribattuto colpo su colpo gli avversari. I nerazzurri conquistano due corner. Nzola lanciato a rete viene anticipato in uscita da Skorupski. Al 35′ però il Pisa rimane in dieci uomini per l’espulsione di Tourè che trattiene per la maglia Cambiaghi e viene cacciato da Abisso. Sulla punizione dal limite Moro, scavalca la barriera, la palla si insacca alle spalle di Semper: 2-0. Neanche il tempo di metabolizzare il raddoppio che Orsolini (39′) tutto solo in area raccoglie il cross da sinistra di Cambiaghi e con il piatto sinistro appoggia in rete il 3-0. Pisa annichilito e colpito dal Bologna nel suo momento di difficoltà. Quinto gol per Orsolini in stagione tra campionato ed Europa League. Dopo un minuto di recupero la prima frazione si chiude sul 3-0 per il Bologna.

IL SECONDO TEMPO. Al ritorno sul terreno di gioco per il Pisa rimangono negli spogliatoi Tramoni e Bonfanti: dentro Angori e Meister. Nel Bologna Italiano risparmia Orsolini e inserisce Bernardeschi. Il punteggio rotondo consente ai padroni di casa di gestire al meglio il match, Gilardino ridisegna invece il Pisa con un 3-4-2.

BOLOGNA – PISA 3-0

BOLOGNA (4-2-3-1): 1 Skorupski; 20 Zortea, 14 Heggem, 26 Lucumi, 33 Miranda; 6 Moro, 8 Freuler; 7 Orsolini (46′ 10 Bernardeschi), 21 Odgaard, 28 Cambiaghi; 24 Dallinga. A disp. 13 Ravaglia, 25 Pessina,2 Holm, 29 De Silvestri, 16 Casale, 41 Vitik. 22 Lykosiannis, 4 Pobega, 19 Ferguson, 9 Castro, 30 Dominguez, 80 Fabbian, 11 Rowe. All. Vincenzo Italiano

PISA (3-5-2) : 1 Semper; 5 Canestrelli, 4 Caracciolo, 94 Bonfanti (46′ 9 Meister); 15 Touré, 14 Akinsanmiro, 6 Marin, 21 Vural, 7 Leris; 10 Tramoni (46′ 3 Angori), 18 Nzola. A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 33 Calabresi, 39 Albiol, 72 Maucci, 47 Lusuardi, 78 Mbambi, 11 Cuadrado, 8 Hojholt, 36 Piccinini, 32 Moreo, 16 Buffon, 99 Lorran. All. Alberto Gilardino.

ARBITRO: Abisso della sezione di Palermo. ASSISTENTI: Vecchi – Di Gioia. Quarto uomo: Collu. VAR: Meraviglia. AVAR: Volpi.

RETI: 24′ Cambiaghi (B), 37′ Moro (B), 39′ Orsolini (B)

NOTE: Giornata fresca e piovosa. Espulso al 35′ Tourè per fallo da ultimo uomo. Spettatori 30.000 circa di cui 2.500 provenienti da Pisa. Angoli 1-2. Rec pt 1′.

