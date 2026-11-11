Boggi e Mazzarri sulle bollette a San Giuliano: “Spacciare una condanna a pagare spese legali e interessi per un successo politico è una vera e propria favola”

Written by Redazione• 8:21 am• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

La risposta al PD Sangiulianese di Boggi e Mazzarri



SAN GIULIANO TERME – “Ci accusano di essere “Pinocchio” e “Lucignolo”, ma leggendo il tentativo disperato dell’Amministrazione di giustificare il pasticcio delle bollette, torna subito in mente un’altra celebre scena del capolavoro di Carlo Collodi: quella dei medici al letto del burattino. In quel passaggio del capitolo 16, la Fata Turchina chiede ai tre medici se Pinocchio sia vivo o morto. Il Corvo dichiara che secondo lui è morto, ma aggiunge che se per disgrazia non lo fosse, sarebbe la prova sicura che è vivo. La Civetta lo contraddice subito dopo, affermando che per lei è vivo, ma che se per disgrazia non lo fosse, sarebbe il segno che è morto davvero. È il trionfo del paradosso: un giro di parole surreale per dire tutto e il contrario di tutto, confondendo le acque per non ammettere la realtà. L’Amministrazione comunale sta usando esattamente la stessa logica da Paese dei Balocchi: si festeggia e si canta vittoria sui social perché la banca chiedeva 144 mila euro e l’Ente dovrà pagarne “solo” circa 30 mila tra capitale, interessi e spese legali! In pratica pretendono che i cittadini facciano festa perché, a causa di fatture arretrate scivolate nelle aule di tribunale, un conto residuo di 3.900 euro è lievitato fino a quasi 30 mila euro. Spacciare una condanna a pagare spese legali e interessi per un successo politico è una vera e propria favola“, lo affermano Ilaria Boggi ed Elisabetta Mazzarri dopo le accuse del PD sangiulianese di questi giorni.



“Riportiamo la discussione sui fatti reali e documentati. La dinamica dei costi: Quando un’amministrazione non salda le fatture alla scadenza e la vicenda finisce davanti a un giudice, scattano inevitabilmente interessi di

mora, spese di giudizio e costi di recupero creditizio. È la semplice matematica contabile a far lievitare la cifra, non un’invenzione dell’opposizione. Nessuno sconto per le famiglie: Se un cittadino ritarda il pagamento della Tari, gli uffici comunali applicano giustamente sanzioni e interessi senza fare sconti a nessuno. Non si capisce per quale motivo, a ruoli invertiti, il Comune pretenda di considerare “ordinaria amministrazione” il fatto che le proprie bollette arrivino in Tribunale generando costi extra a carico della collettività. La continuità di chi governa: Tirare in ballo il passato e la cronologia degli atti non serve a nascondere una realtà evidente: chi amministra oggi, c’era anche ieri. L’attuale Sindaco Cecchelli ricopriva il ruolo di assessore al Bilancio nella precedente giunta e quindi la catena di responsabilità politica e amministrativa è in piena continuità con la gestione Pd e con sindaci e assessori precedenti del medesimo partito. Lasciamo volentieri i nomignoli e le citazioni distorte a chi preferisce la propaganda allo studio delle carte. Noi continueremo a fare il nostro dovere di consigliere d’opposizione: studiare gli atti, denunciare gli sprechi e difendere fino all’ultimo centesimo le tasche dei cittadini di San Giuliano Terme“, concludono Boggi e Mazzarri.

Last modified: Novembre 10, 2026