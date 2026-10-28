“Binario morto”, I Santini Del Prete chiudono la mostra solidale allo Studio Gennai

Written by Redazione• 1:29 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Sabato 31 ottobre alle 17.30 la performance dedicata alla Palestina. Oltre quaranta artisti hanno donato un’opera a sostegno dell’associazione oncologica Piero Trivella.

PISA- Sarà “Binario morto”, la performance de I Santini Del Prete, a concludere sabato 31 ottobre alle ore 17.30 la mostra benefica organizzata dal Gruppo Pisano per l’Arte allo Studio Gennai, in via Bovio 4.

Inaugurata il 10 ottobre, l’esposizione ha riunito oltre quaranta artisti, che hanno donato una propria opera in favore dell’associazione oncologica Piero Trivella. Un’iniziativa che ha registrato un riscontro positivo sia nelle visite sia nelle vendite.

«Sono contento, la mostra ha avuto molti visitatori e anche parecchie vendite», afferma il gallerista Delio Gennai. Soddisfatti anche gli ideatori Marco Sereni e Ilario Luperini, che parlano di «un buon debutto» per l’associazione e invitano il pubblico ad approfittare delle ultime giornate per sostenere il progetto solidale.

Il finissage vedrà protagonisti Franco Santini e Raimondo Del Prete, uniti da un sodalizio artistico nato nel 1982. Attivi in Italia e all’estero, hanno sviluppato una ricerca nel campo della performance attraverso le formule dell’“artisticità diffusa” e della “non Arte”.

Con “Binario morto” porteranno allo Studio Gennai una riflessione sulla drammatica situazione della Palestina, affrontata con un taglio prevalentemente socioculturale.

Last modified: Ottobre 28, 2026