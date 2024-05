Bilancio Comunale 2023: solidità finanziaria e risorse per investimenti a Calci

Scritto da admin• 12:22 pm• Calci, Attualità

CALCI – Il rendiconto di gestione approvato dall’ultimo consiglio comunale di Calci conferma che la futura amministrazione troverà conti in ordine e fondi disponibili per investimenti.



Tra i punti salienti, si evidenzia un dato positivo sui tempi di pagamento dell’Ente, con un indicatore annuale dei pagamenti di -16,27 giorni nel 2023, ben al di sotto del limite richiesto.

Inoltre, l’amministrazione ha rispettato tutte le regole della finanza pubblica, evitando disavanzi, e ha accantonato oltre 900mila euro per legge, garantendo la solidità del bilancio.

Per la prossima amministrazione sono disponibili oltre 300mila euro, di cui 156mila destinati agli investimenti, oltre a fondi per sicurezza stradale e protezione civile. In particolare, sono disponibili oltre 105mila euro di “avanzo libero”, utilizzabili per necessità urgenti o ulteriori investimenti sul territorio.

