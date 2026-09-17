Bike2Work, università ed enti di ricerca in bicicletta per le strade di Pisa

Written by Redazione• 1:29 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Venerdì 18 settembre torna a Pisa il Bike2Work, l’iniziativa che invita lavoratrici, lavoratori e studenti a raggiungere in bicicletta il luogo di lavoro o di studio. L’appuntamento, inserito nella Settimana Europea della Mobilità, è organizzato da Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, CNR e INFN, in collaborazione con FIAB Pisa e con il patrocinio del Comune.

I gruppi partiranno dalle rispettive sedi per ritrovarsi alle 9.30 in piazza dei Cavalieri. Entro le 10 prenderà il via la pedalata collettiva attraverso Borgo Stretto, piazza Garibaldi e i Lungarni, con arrivo previsto entro le 11 in piazza XX Settembre.

Dopo gli oltre 300 partecipanti del 2025, il Bike2Work torna a promuovere l’uso quotidiano della bicicletta negli spostamenti casa-lavoro e casa-studio. L’obiettivo è sensibilizzare sui benefici della mobilità ciclistica: meno traffico e inquinamento, maggiore sicurezza e benessere e una città più vivibile.

FOTO TRATTA DAL SITO UNIPI.

Last modified: Settembre 17, 2026