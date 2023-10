Biennale Architettura: dal 20 al 29 ottobre aperta al pubblico la Torre Guelfa e la mostra dedicata a Giovanni Michelucci

Scritto da admin• 12:14 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Proseguono in città gli appuntamenti targati “V Biennale di Architettura di Pisa – La città condivisa”.



Venerdì 20 ottobre alle 15.30, agli Arsenali Repubblicani, inaugurazione della mostra dedicata a Giovanni Michelucci “La Nuova Città – conferenza sull’opera di Giovanni Michelucci”. Dopo l’introduzione dei due co-curatori della Biennale e architetti di LP Pietro Berti e Massimo Del Seppia, prenderanno parte alla conferenza Silvia Botti e Andrea Aleardi, rispettivamente presidente e direttore Fondazione Giovanni Michelucci, la curatrice degli archivi della Fondazione Nadia Musumeci e l’assessore all’urbanistica del Comune di Pisa, Massimo Dringoli.

Contestualmente, grazie al gioco di squadra e alla collaborazione messa a segno con l’amministrazione comunale di Pisa, a partire dal 20 ottobre – e fino al 29 ottobre – sarà possibile visitare gratuitamente la Torre Guelfa e il Fortilizio della Cittadella dove sarà in esposizione, fino alla fine della Biennale, la mostra dedicata a Giovanni Michelucci.

La Torre Guelfa sarà aperta al pubblico con i seguenti orari:

– 20 ottobre a partire dalle ore 17 e fino alle 19

– Dal 21 ottobre apertura tutti i giorni dalle 10,30 e chiusura alle ore 19,00 (ultimo accesso alla torre alle 18,30)

– Lunedì 23 ottobre chiusa al pubblico

Ogni mezz’ora, inoltre, ci sarà personale apposito che accompagnerà i visitatori sulla Torre

L’associazione LP coglie l’occasione per ringraziare le istituzioni e gli enti quali Comune di Pisa, Università di Pisa e Acque Spa e tutte le aziende per il supporto dimostrato in tutti questi anni, a partire dalla prima edizione del 2015, consentendo agli organizzatori di poter programmare con continuità il progetto culturale della Biennale di Architettura di Pisa.

