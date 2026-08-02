Bianco fa le prime scelte. Touré e Meister verso l’addio. Angori verso la conferma. Stojilkovic si gioca il futuro

Written by Redazione• 5:42 pm• Pisa SC

PISA – Dopo il ritiro di Morgex il tecnico nerazzurro avrebbe tracciato una prima linea: due giocatori sarebbero ormai fuori dal progetto, mentre per l’attaccante svizzero il verdetto è ancora sospeso. Il ritiro di Morgex non è servito soltanto a mettere benzina nelle gambe del nuovo Pisa. Per Paolo Bianco è stato soprattutto un banco di prova fondamentale per valutare uomini, caratteristiche e compatibilità dei giocatori con il progetto tecnico che dovrà riportare il Pisa ai vertici della Serie B.

di Sandro Cacciamano



E proprio dalle valutazioni effettuate nelle ultime settimane arriverebbero le prime decisioni destinate a incidere sul mercato nerazzurro. Secondo quanto raccolto nelle ultime ore, Henrik Meister e Idrissa Touré non rientrerebbero più nei piani tecnici del nuovo allenatore. Una scelta che, se confermata, aprirebbe concretamente alla loro cessione prima della chiusura del mercato estivo. Touré, una storia che sembra arrivata ai titoli di coda. La posizione di Idrissa Touré appare quella più definita. Il centrocampista tedesco, protagonista nelle ultime stagioni con la maglia nerazzurra, avrebbe perso terreno nelle gerarchie del nuovo staff tecnico. Le caratteristiche richieste da Paolo Bianco sembrano orientate verso un centrocampo più dinamico, rapido nella circolazione del pallone e maggiormente adatto alla costruzione dal basso. In questo contesto, Touré potrebbe diventare uno dei nomi destinati a lasciare Pisa qualora arrivasse un’offerta ritenuta soddisfacente dalla società.



Meister, il futuro è sempre più lontano. Anche Henrik Meister sarebbe destinato a salutare. L’attaccante danese non avrebbe convinto pienamente nel corso del ritiro valdostano e, secondo le indiscrezioni raccolte, non rientrerebbe nelle prime scelte dell’allenatore. La società sarebbe quindi pronta ad ascoltare eventuali proposte, nella convinzione che una sua cessione possa liberare spazio per un nuovo innesto offensivo più adatto alle esigenze tattiche del Pisa.

Samuele Angori verso la conferma. Ad inizio mercato sembravano molto lontane le strade di Samuele Angori ed il Pisa adesso invece dopo la prima parte del ritiro a Morgex e l’arrivo di mister Bianco e le conseguenti prime amichevoli sembra sempre più importante il terzino nerazzurro negli schermi dell’ex tecnico del Monza che già lo considera uno dei punti fermi.



Stojilkovic resta sotto esame. Diversa, invece, la situazione di Stojilkovic. L’attaccante non sarebbe stato escluso dal progetto, ma il suo futuro resta ancora tutto da decidere. Paolo Bianco ne apprezzerebbe le qualità atletiche, i movimenti senza palla e la disponibilità al lavoro, elementi che hanno attirato l’attenzione dello staff tecnico durante il ritiro. Allo stesso tempo, però, l’allenatore starebbe continuando a valutarne il rendimento complessivo per capire se possa rappresentare una risorsa importante nel campionato di Serie B o se sia

necessario intervenire ulteriormente sul mercato. La decisione definitiva potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Il mercato entra nella fase decisiva. Con l’arrivo di Simone Zanon e Ichem Ferrah e dopo gli innesti di Giuseppe Leone, Tommaso Marras ed Emanuele Rao, il lavoro del direttore sportivo Leonardo Gabbanini è tutt’altro che concluso. Le uscite rappresentano ora una priorità tanto quanto gli acquisti. Liberare spazio in rosa e alleggerire il monte ingaggi consentirebbe infatti al Pisa di completare gli ultimi tasselli richiesti da Paolo Bianco.

Il punto. Il ritiro di Morgex ha consegnato al Pisa indicazioni importanti. In pochi giorni Paolo Bianco ha

potuto osservare da vicino ogni componente della rosa, capire chi si adatta alle sue idee e chi, invece, rischia di restare ai margini. Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, la società avrebbe già imboccato una strada precisa: costruire una squadra modellata sulle esigenze del nuovo allenatore, senza guardare al passato o ai

nomi. Nel calcio moderno non basta il curriculum. Servono caratteristiche funzionali, intensità e capacità

di interpretare un’idea di gioco. Per Touré e Meister il tempo potrebbe essere ormai agli sgoccioli. Per Stojilkovic, invece, il verdetto non è ancora stato emesso. Le prossime settimane diranno se riuscirà a convincere Paolo Bianco oppure se anche lui finirà tra i giocatori destinati a lasciare il Pisa prima della chiusura del mercato

Last modified: Agosto 2, 2026