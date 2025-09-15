Beach Soccer. Tre nerazzurri del Lenergy Pisa BS sono campioni d’Europa

Written by admin• 1:16 pm• Pisa, Sport

PISA – L’Italia è campione d’Europa di beach soccer. La nazionale guidata da Emiliano Del Duca ha superato la Spagna con il punteggio di 5-8 nella finale disputata a Viareggio, aggiudicandosi la Superfinal dell’Euro Beach Soccer League 2025.

Il successo azzurro porta anche la firma del Lenergy Pisa BS, che ha visto protagonisti tre propri giocatori: Leandro Casapieri, che ha parato un calcio di rigore in finale ed è stato premiato come miglior portiere della competizione, Tommaso Fazzini e Luca Remedi, alla sua prima affermazione internazionale con la maglia dell’Italia.

A poco più di un mese dalla conquista dello scudetto a Cirò Marina, i tre giocatori nerazzurri hanno raggiunto anche il titolo continentale, confermando l’eccellenza del club a livello nazionale e internazionale. Importante anche il percorso della Spagna finalista di David Ardil, quarto atleta del Lenergy Pisa BS convocato per la Superfinal e protagonista di un cammino di assoluto rilievo.

Tutti e quattro i giocatori nerazzurri chiamati all’europeo sono quindi giunti fino alla finale di Viareggio, risultato che conferma la bontà del progetto sportivo del Lenergy Pisa e l’impatto dei suoi atleti sul panorama europeo. La società esprime le più vive congratulazioni ai giocatori e alla nazionale italiana per lo straordinario traguardo conseguito.

Last modified: Settembre 15, 2025