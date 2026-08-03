Beach Soccer. Lenergy Pisa BS, ecco le finali scudetto. In campo Under 20 e Prima squadra in una settimana decisiva

Written by Redazione• 10:15 am• Pisa, Sport

PISA – È arrivata la settimana che assegna gli ultimi trofei della stagione. Vinta la tappa di Chisinau di qualificazione al prossimo Europeo da parte dell’Italia dei nerazzurri Leandro Casapieri, Luca Bertacca, Tommaso Fazzini e Alessandro Remedi, a Scoglitti torna in campo il Lenergy Pisa BS, che sarà protagonista con prima squadra e under 20, impegnate nelle fasi finali dei rispettivi campionati.

Ad aprire il programma sarà la Final Four del Campionato Under 20, dove i giovani nerazzurri, freschi vincitori della Coppa Italia, inseguiranno il secondo titolo stagionale. In semifinale il Lenergy Pisa affronterà l’Ecoris Viareggio BS mercoledì 5 agosto alle ore 20:30, con in palio l‘accesso alla finale Scudetto del giorno successivo, contro la vincente della sfida tra Icierre Lamezia BS e Roma BS. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti.



Da venerdì prenderà invece il via la Final Eight della Serie A Q8, che assegnerà lo Scudetto 2026. Il Lenergy Pisa BS si presenta all’appuntamento da primo classificato della Poule Scudetto, forte di una regular season straordinaria. Nei quarti di finale i ragazzi di mister Marrucci affronteranno il Terracina BS, vincitore della Poule Promozione, venerdì 7 agosto alle ore 22, con diretta streaming sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti e radiocronaca su Punto Radio. In palio c’è un posto in semifinale, dove il Lenergy Pisa sfiderebbe la vincente del quarto di finale tra Ecoris Viareggio BS e Napoli BS. Una settimana decisiva, in cui il club nerazzurro avrà l’opportunità salire di nuovo sui palcoscenici più prestigiosi del beach soccer italiano, a caccia di nuovi trofei e di uno Scudetto da difendere.

Last modified: Agosto 3, 2026