Banksy e la Street Art agli Arsenali Repubblicani: mostra dal 26 dicembre

Written by Redazione• 4:33 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Fino al 16 maggio 2027 opere di Haring, Obey, Blek le Rat, Mr Brainwash, TvBoy e Mr. Savethewall per raccontare l’evoluzione dell’arte urbana

PISA – Dalle immagini di Keith Haring alle provocazioni di Banksy, passando per alcuni dei protagonisti della scena contemporanea. Gli Arsenali Repubblicani ospiteranno “BANKSY e la Street Art”, in programma dal 26 dicembre 2026 al 16 maggio 2027.

Curata da Daniel Buso e organizzata da ARTIKA in collaborazione con Deodato Arte e il Comune di Pisa, l’esposizione ripercorre la trasformazione dell’arte urbana: dalle esperienze nate ai margini dei circuiti ufficiali fino al riconoscimento internazionale.

Al centro del percorso ci sarà Banksy, con il suo linguaggio immediato e provocatorio, capace di affrontare temi politici e sociali attraverso immagini riconoscibili. Accanto alle sue opere saranno presenti lavori di Blek le Rat, Mr Brainwash e degli italiani TvBoy e Mr. Savethewall.

La mostra darà spazio anche a Keith Haring, che negli anni Ottanta portò nella metropolitana di New York il proprio alfabeto di figure e simboli, e a Shepard Fairey, noto come Obey. Il nome scelto da quest’ultimo, che significa “obbedisci”, diventa un invito ironico a interrogarsi sul potere delle immagini e sui messaggi della società dei consumi.

«La Street Art è un linguaggio capace di parlare a tutti e di abitare gli spazi urbani, superando i confini tradizionali tra arte e vita quotidiana», dichiara l’assessore alla cultura Filippo Bedini.

L’assessore richiama il legame di Pisa con questa espressione artistica, dal murale di Haring del 1989 nel quartiere Sant’Antonio agli interventi di Porta a Mare, fino all’opera di Eduardo Kobra dedicata a Galileo Galilei nella zona della stazione. L’esposizione, sottolinea, sarà anche un’occasione per avvicinare all’arte nuovi pubblici e giovani generazioni.

La mostra sarà allestita agli Arsenali Repubblicani, in via Bonanno Pisano 2. Per informazioni: 351 8099706, mostre@artika.it, www.artika.it.

Last modified: Novembre 10, 2026