Balneari, Sib ConfCom Pisa: “Bene norma sulla scarsità della risorsa, ora aspettiamo il bando tipo del Governo per le concessioni”

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PISA – “Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri che istituisce un Tavolo di monitoraggio per definire i criteri di accertamento della scarsità della risorsa naturale disponibile rappresenta sicuramente un passaggio importante e atteso da tempo, perché affronta uno dei nodi centrali della complessa vicenda delle concessioni demaniali marittime”. Il presidente Sib ConfCom Pisa Fabrizio Fontani, interviene sulla norma varata dal Governo lo scorso 9 novembre.

“La questione della scarsità della risorsa non può essere affrontata in maniera superficiale o attraverso interpretazioni generalizzate. È necessario un accertamento serio, puntuale e basato su criteri oggettivi, che tenga conto delle specificità dei territori e delle effettive condizioni delle nostre coste. È un passaggio fondamentale anche per evitare ulteriore incertezza amministrativa e un contenzioso che rischierebbe di gravare ulteriormente sulle imprese e sulle istituzioni”.

“Gli stabilimenti del nostro litorale – prosegue Fontani – rappresentano un patrimonio economico, sociale e turistico di enorme valore, parliamo di realtà imprenditoriali spesso a conduzione familiare, che nel corso degli anni hanno investito risorse, lavoro e competenze per qualificare l’offerta turistica, creare occupazione e rendere le nostre spiagge un punto di riferimento per cittadini e visitatori”

“A maggior ragione la costituzione del Tavolo rappresenta un segnale positivo, anche se siamo ben lontani dal considerarla una soluzione definitiva. Siamo ancora in attesa del bando tipo che dovrà essere emanato dal Governo ed è lapalissiano che serva un un percorso riformatore chiaro e coerente, capace di superare il caos normativo che da troppo tempo accompagna il nostro settore. Le imprese hanno bisogno di regole certe, tempi adeguati e soprattutto di poter guardare al futuro con una prospettiva di continuità aziendale”.

“Chiediamo soltanto il riconoscimento del valore di chi ha costruito e fatto crescere nel tempo un modello di balneazione attrezzata che costituisce una delle eccellenze del turismo italiano. Siamo determinati ad andare avanti per tutelare e difendere le nostre aziende, le nostre attività e le nostre concessioni”.

“L’istituzione del Tavolo di monitoraggio sulla scarsità della risorsa è un passo avanti nella direzione che auspichiamo, ovvero quella di un contesto normativo chiaro per le imprese balneari che dovrà per forza passare dal bando tipo del governo in vista della scadenza del 30 settembre 2027” afferma il direttore generale di ConfCom Pisa e segretario generale Sib Federico Pieragnoli. “Da parte nostra faremo tutto il possibile per consentire ai nostri balneari di lavorare nelle migliori condizioni possibili anche con iniziative concrete e immediatamente operative. Chiaramente saranno decisivi i requisiti pubblicati nel bando che dovranno essere poi recepiti dalle amministrazioni”.

Last modified: Novembre 10, 2026