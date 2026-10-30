Avellino – Pisa: tutti i precedenti al “Partenio”

Written by Redazione• 10:03 am• Pisa SC

PISA – Sono solo 11 le occasioni in cui Pisa es Avellino si sono incontrate nel corso delle rispettive Storie, e le prime quattro hanno come palcoscenico la Massima Divisione, che gli irpini ottengono a conclusione del Torneo Cadetto 1977-’78, proprio nell’estate in cui Romeo Anconetani assume la proprietà del Pisa, centrando l’immediata Promozione in Serie B per poi salire anch’esso ai vertici nazionali nel 1982, così che le due formazioni vivono in parallelo il loro “Periodo d’Oro” nel corso degli anni ’80 – altresì caratterizzato dalla presenza in Serie A delle cosiddette “Provinciali terribili”, un elenco che comprende altresì Ascoli, Catanzaro, Cesena e Como – sfidandosi in quattro circostanze con un bilancio curiosamente speculare, nel senso che alla “Arena Garibaldi” i nerazzurri ottengono due successi ed altrettanti pari, stesso bottino che, al contrario, i biancoverdi registrano a proprio favore al Partenio.

di Giovanni Manenti

Per quanto riguarda, viceversa, il bilancio complessivo tra le due squadre – che si affrontano in cinque successivi Tornei Cadetti, oltre a due Campionati di Lega Pro Prima Divisione – lo stesso è di sostanziale parità, con gli irpini a farsi leggermente preferire con 8 vittorie a fronte di 7 pariu ed altrettante affermazioni dei nerazzurri, mentre il computo delle reti realizzate è di assoluta parità con 22 a testa, mentre se si fa riferimento al solo Torneo Cadetto – Categoria dove, Pisa ed Avellino si sono sfidate ad inizio anni ’90, nel biennio 2008-’09 e, più recentemente, nella stagione 2016-’17 – le cifre parlano di quattro successi per gli irpini rispetto a tre pari ed altrettante affermazioni dei toscani.

Se si analizzano, infine, i soli precedenti al “Partenio” – poi intitolato dall’estate 2011 all’ex Capitano Adriano Lombardi,, prematuramente scomparso a fine novembre 2007, vittima della SLA – ecco che le cifre parlano di 6 affermazioni dei padroni di casa a fronte di tre pari e due sole vittorie ospiti, un bilancio che, se limitato alle sole cinque occasioni andate in scena nel Torneo Cadetto (come da Tabella in calce) si riduce a tre successi dei biancoverdi rispetto ad un pari ed una sola affermazione dei nerazzurri, peraltro avvenuta nella prima circostanza in cui le due formazioni si sono affrontate in detta Categoria, il che sta a significare che il Pisa non si impone in Irpinia da ben 37 anni.

LA PARTITA DA RICORDARE: con l’Avellino ad aver abbandonato la Serie al termine della Stagione 1987-’88 – dopo un decennio di onorata milizia continuativa – per non farvi, ad oggi, più ritorno, ecco che nel successivo Campionato identica sorte tocca anche al Pisa, penultimo con 23 punti, ma, a differenza degli irpini, i nerazzurri puntano all’immediata risalita, il che rappresenterebbe una sorta di primato, trattandosi della terza circostanza consecutiva in cui una retrocessione viene annullata a 12 mesi di distanza.

Ed in un Torneo che vede ai nastri di partenza due “Nobili decadute” quai Torino e Cagliari ed un quanto mai ambizioso Parma che, sotto la Presidenza Tanzi, punta a raggiungere i vertici del Calcio nazionale, i nerazzurri partono con il piede giusto, collezionando 5 punti nelle prime quattro giornate – 3-0 ed 1-0 interni a Monza e Como rispettivamente, pari per 0-0 a Foggia e sconfitta di misura 0-1 a Catanzaro – pur se gli irpini fanno ancor meglio, portandosi al comando assieme al Torino a quota 8, avendo sconfitto per 2-0 il Cagliari ed 1-0 il Licata fra le mure amiche e compensato la battuta d’arresto esterna per 0-2 a Messina con il successo per 2-1 a Foggia, così che la sfida del “Partenio” fra Avellino e Pisa non può che rappresentare il “Match Clou” del quinto turno, in programma domenica 24 settembre 1989.

In fase di presentazione, si parla di un incontro da disputarsi sul piano dell’equilibrio, ma sul terreno di gioco emerge in maniera più che evidente la superiore qualità tecnica dei nerazzurri, che possono permettersi di schierare un quartetto che risponde ai nomi di Stefano Cuoghi, Beppe Incocciati, Mario Been e Lamberto Piovanelli che, dopo una prima mezz’ora di studio, spinge sull’acceleratore e per i padroni di casa è notte fonda.

Con Cuoghi a sbloccare il risultato al 38′ e Piovanelli a siglare il raddoppio sul finire della prima frazione di gioco, il doppio vantaggio acquisito al ritorno negli spogliatoi consente ai nerazzurri guidati da Luca Giannini di amministrare il risultato nella ripresa, sino a che ancora Piovanelli vi mette il sigillo con il punto del definitivo 3-0 a due minuti dal 90′ per la sua personale doppietta, altro tassello verso il suo “Personal Best” in carriera di 18 centri per singola stagione, un primato per i colori nerazzurri tra i Cadetti poi superato solo da Castillo nel Torneo 2007-08.

Tale affermazione dà l’avvio alla cavalcata del Pisa verso la Promozione, la più agevole tra le quattro dell’Era Anconetani, ottenuta con 51 punti (frutto 16 vittorie, 19 pari ed appena tre sconfitte) che valgono ai nerazzurri il secondo posto a due sole lunghezze di distacco dal Torino, con a far loro compagnia anche Cagliari e Parma, che chiudono a quota 47 e 46 rispettivamente, nel mentre l’Avellino conclude in 12esima posizione con 35 punti.w.

All’epoca i tifosi nerazzurri non potevano immaginare che quella appena descritta sarebbe stata l’ultima Promozione nella Massima Divisione per il Pisa che, retrocesso la stagione seguente, ha dovuto attendere ben 34 anni prima che il “Grande Calcio” tornasse di moda all’ombra della Torre Pendente.

Riepilogo gare Avellino – Pisa-al “Partenio” nel Torneo Cadetto (tre vittorie Avellino, un pari ed una vittoria Pisa)

24.09.1989 – 5.a giornata: Avellino – Pisa 0-3 (38’ Cuoghi, 44’ e 86’ Piovanelli)

20.10.1991 – 8.a giornata: Avellino – Pisa 2-2 (41’ De Marco, 45′ Rotella, 49’ Bertuccelli, 53’ Scarafoni)

03.05.2008 – 38.a giornata: Avellino – Pisa 3-1 (9’ Cipriani, 24′ Juliano, 27’ Pellicori, 83’ Corallo)

21.03.2009 – 32.a giornata: Avellino – Pisa 2-0 (7’ e 60’ Ciotola)

19.11.2016 – 15.a giornata: Avellino – Pisa 1-0 (73’ D’Angelo)

Foto tratta da US Avellino 1912

Last modified: Ottobre 30, 2026