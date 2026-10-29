Avellino – Pisa, tutte le info sulla prevendita

Written by Redazione• 5:50 pm• Pisa SC

PISA – La Società US Avellino 1912 informa che è attiva la prevendita dei biglietti validi per la gara Avellino-Pisa, 10° giornata del Campionato Serie BKT, in programma domenica 1 novembre (ore 15.00) allo Stadio “Partenio-Lombardi”

A seguito della determinazione n. 39/2026 assunta dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Pisa è prevista esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori della Tessera del Tifoso del Pisa Sporting Club.

I biglietti del Settore Ospiti sono disponibili, fino alle ore 19.00 di sabato 31 ottobre 2026, al prezzo di 13 (+ diritto di prevendita) in tutti i punti vendita del circuito Go, e anche sulla piattaforma online

Questo il percorso consigliato ai tifosi diretti verso lo Stadio “Partenio-Lombardi”:

Per chi proviene dall’autostrada A1 (e successive deviazioni su A30 e A16) uscita obbligatoria “Avellino Est”.

Usciti dal casello svoltare a sinistra in direzione Avellino e dopo circa 700 metri svoltare a destra al primo incrocio che si trova sempre in direzione Avellino. Procedere sempre dritto per circa 1 km e al terzo incrocio (o rotonda) svoltare a sinistra prendendo via Giovanni Festa (cd. Strada Bonatti) che condurrà direttamente in via Annarumma dove è ubicato il Settore Ospiti.

Lungo questo percorso ci saranno pattuglie delle Forze dell’Ordine che incanaleranno i tifosi ospiti fino allo stadio.

Last modified: Ottobre 30, 2026