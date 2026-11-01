Avellino – Pisa, le pagelle firmate da Giovanni Manenti

Written by Redazione• 6:28 pm• Pisa SC

CONFENTE 5 – In un pomeriggio negativo di tutta la squadra, l’estremo difensore ci mette del suo, dapprima con due uscite a vuoto (sulla seconda delle quali su colpo di testa di Cheddira è salvato dalla traversa), per poi partire in leggero ritardo sul diagonale di Di Maggio che porta al vantaggio irpino e quindi indeciso anche nell’uscita alta sull’azione del raddoppio, disturbando Bozhinov il cui rinvio corto è raccolto da Russo con il tiro che chiude l’incontro..

CALABRESI 5,5 – Era sulla carta il più riposato avendo saltato per squalifica il match con il Palermo, ma ha sofferto terribilmente Russo sulla fascia di sua competenza, così da non prodursi nelle proiezioni offensive in cui ci aveva abituato, sostituito dopo il punto del 2-0 (dal 69′ Canestrelli 6 – subentrato nel momento in cui l’Avellino ha iniziato a tirare i remi in barca, non ha dovuto faticare granché per fermarne le azioni, positivo comunque il suo rientro dopo quattro gare di assenza, un recupero importante in vista dei prossimi impegni).

PRIMASSO 6 – Forse per la prima volta in difficoltà dal suo impiego da titolare, contro un avversario scorbutico come Cheddira, non si risparmia quanto ad impegno, forse ci aveva un “tantino” abituati troppo bene, esce nell’intervallo non sappiamo se per un problema muscolare od altro (dal 46′ Bozhinov 6 – prestazione sufficiente, nell’azione del raddoppio anticipa l’uscita di Confente regalando palla agli avversari, da capire se il portiere aveva chiamato la palla oppure ha ritardato i tempi dell’intervento).

ANGORI 6,5 – Sul piano dell’impegno e della corsa senz’altro il migliore dei nerazzurri, tanto da essere anche l’unico a finire sul taccuino del Direttore di gara, anche se il suo continuo prodigarsi non sempre è stato accompagnato dalla qualità dei lanci per i compagni.

ZANON 5,5 – Una prova al di sotto delle sue potenzialità, sovrastato sul piano del dinamismo dalla coppia Russo – Besaggio, non è quasi mai riuscito ad alimentare l’azione offensiva come è solito fare, sostituito nell’intervallo per cercare di dare più incisività in fase di attacco. (dal 46′ Marras 5,5 – con il suo ingresso, il tecnico sperava di produrre maggiore pericolosità in attacco, ma l’esterno si è spesso intestardito con soluzioni individuali di poco costrutto per la squadra)

LEONE 4,5 – Ripresentato nell’undici titolare dopo due gare di assenza, si trova completamente a disagio in un match che i padroni di gara impostano sul piano del ritmo e del dinamismo, fornendo un contributo pressoché nullo nella zona nevralgica del campo, il che comporta altresì una scarsa copertura della linea difensiva (dal 69′ Loyola 6 – con il “senno di poi”, il centrocampista cileno sarebbe forse stato il più adatto a contrastare lo scatenato Russo, con il suo ingresso anche Correia ha avuto modo di spostare in avanti il proprio raggio di azione, ed ha anche avuto sul piede la palla del possibile 1-2, sventata dal portiere ospite con una tempestiva uscita) .

CORREIA 6 – Non gli si può sempre chiedere di “cantare e portare la croce”, in quanto il negativo apporto del compagno di reparto lo costringe pressoché da solo a gestire il centrocampo, migliore il suo apporto dall’entrata di Loyola, ma oramai il danno era fatto.

LERIS 5,5 – Nulla da dire sotto il profilo dell’impegno, anche quando è spostato lungo l’out destro non si risparmia nel produrre cross per i compagni, manca però della necessaria lucidità nei momenti cruciali ed il suo palo esterno colpito ad inizio ripresa è più frutto di un cross sbagliato che di un vero e proprio tiro in porta. .

MOREO 6- Il più preciso nell’impostare l’azione, pesca con un lancio preciso Pittarello chiuso dal portiere in uscita, ritarda la rete del vantaggio irpino respingendo di testa sulla linea una conclusione a Confente battuto, nella ripresa si sposta nel ruolo di seconda punta a fianco di Pittarello non riuscendo a sfondare l’attenta retroguardia dei padroni di casa, pur fornendo a Loyola l’assist per il possibile 1-2. .

PITTARELLO 5,5 – Ingaggia un continuo “corpo a corpo” con Venturi, dal quale il difensore ex Venezia ha indubbiamente la meglio, ha una sola occasione, allorché è liberato a tu per tu con Martinelli, ma, contrastato da Venturi, non riesce a battere a rete, mentre in una seconda circostanza si procura un calcio di rigore vanificato da una sua partenza in posizione di fuorigioco.

RAO 5,5 – E’ suo, su calcio di punizione poco dopo la mezz’ora di gioco, il primo tiro dei nerazzurri nello specchio della porta, per il resto cerca di aprire con i suoi dribbling la retroguardia avellinese, ma, spesso raddoppiato, i suoi spunti non hanno quasi mai dato l’esito sperato, evidente che cominciano a conoscerlo (dal 69′ Tramoni 5,5 – entra con la speranza di alimentare l’azione offensiva, ma, reduce da un piccolo problema muscolare, non fa altro che produrre cross, peraltro non sempre ben calibrati, sui quali la difesa irpina, chiusa a riccio a difesa del doppio vantaggio, ha buon gioco)

BIANCO 5,5 – Comprendiamo la necessità di ruotare gli uomini, specie dopo una gara di grande intensità come quella contro la Capolista, ma l’aver presentato Leone in evidenti precarie condizioni quanto a dinamismo rispetto ai nostri avversari ha, di fatto, consegnato il centrocampo all’Avellino; piuttosto il problema nasce, a parte Loyola, avendo riferimento alle scarse alternative a disposizione del tecnico, con Esteves alle prese con problemi fisici e Vural che non ha ancora dimostrato di non essere anch’egli all’altezza di fornire un contributo importante in tale settore.

Last modified: Novembre 1, 2026